Bihar Cabinet Meeting: मुंबई में बिहार भवन, अधिवक्ता कल्याण और सरकारी नौकरी... कैबिनेट बैठक में कुल 41 एजेंडो पर लगी मुहर

Bihar Cabinet Meeting News: बिहार कैबिनेट बैठक में रोजगार, नई नियुक्तियां और बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी कुल 41 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई. इसमें मुंबई में बन रहे बिहार भवन के को मंजूरी भी शामिल है. इस बैठक में कई विभागों में खाली पड़े पदों पर बहाली का निर्णय लिया गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:07 PM IST

बिहार कैबिनेट बैठक (फाइल फोटो)
Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है. आज (13 जनवरी) की कैबिनेट इस बैठक में रोजगार, नई नियुक्तियां और बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी कुल 41 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई. कैबिनेट बैठक में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है. इस पर करीब 314 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत आएगी. इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट के पास कार्गो और लॉजिस्टिक्स निर्माण के लिए मुआवजा तय करते हुए उसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है. इस बैठक में बांध सागर समझौता के तहत झारखंड को 2 मिलियन एकड़ पानी देने का फैसला लिया गया है. झारखंड के साथ 'पानी विवाद' में जल संसाधन विभाग की ओर से यह बड़ा अहम कदम माना जा रहा है. आज की कैबिनेट बैठक में बिहार आनंद कार्य विवाह निबंधन नियमावली को भी स्वीकृत दे दी गई है.

ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का शेड्यूल जारी, देखें किस दिन-किस जिले में होंगे CM

