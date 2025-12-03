Advertisement
सीएम नीतीश करीबी नरेंद्र नारायण यादव होंगे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, पहले भी निभाई है ये जिम्मेदारी

Bihar Legislative Assembly: नामांकन की अंतिम तिथि और समय पहले भी नरेंद्र नारायण यादव का एकमात्र नामांकन हुआ था. इस लिहाजा के उनका बिहार विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनना तय है.

Dec 03, 2025

सीएम नीतीश करीबी नरेंद्र नारायण यादव होंगे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष (File Photo)
सीएम नीतीश करीबी नरेंद्र नारायण यादव होंगे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष (File Photo)

Narendra Narayan Yadav: बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चयन करीब-करीब हो ही गया है. सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता नरेंद्र नारायण यादव होंगे डिप्टी स्पीकर. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र नारायण यादव का ही केवल नामांकन इस पद के लिए हुआ है. 3 दिसंबर, 2025 दिन बुधवार को नामांकन का वक्त 12 बजे तक था. नामांकन की अंतिम तिथि और समय पहले भी नरेंद्र नारायण यादव का एकमात्र नामांकन हुआ था. इस लिहाजा के उनका बिहार विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनना तय है.

