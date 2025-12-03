सीएम नीतीश करीबी नरेंद्र नारायण यादव होंगे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, पहले भी निभाई है ये जिम्मेदारी

Narendra Narayan Yadav: बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चयन करीब-करीब हो ही गया है. सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता नरेंद्र नारायण यादव होंगे डिप्टी स्पीकर. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र नारायण यादव का ही केवल नामांकन इस पद के लिए हुआ है. 3 दिसंबर, 2025 दिन बुधवार को नामांकन का वक्त 12 बजे तक था. नामांकन की अंतिम तिथि और समय पहले भी नरेंद्र नारायण यादव का एकमात्र नामांकन हुआ था. इस लिहाजा के उनका बिहार विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनना तय है.

