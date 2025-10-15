CM नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दिया जोर का झटका, लोजपा (R) के खाते की 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी

NDA Seat Sharing: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को जोर का झटका धीरे से दिया है. नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला है, जिससे चिराग पासवान कसमसा गए होंगे. नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी के कोटे में गईं 4 सीटों सोनबरसा, मटिहानी, अलौली और राजगीर से जेडीयू प्रत्याशी उतार दिया है. नीतीश कुमार के इस फैसले से LJP-R को बड़ा झटका लगा है. उधर, जीतनराम मांझी ने भी चिराग पासवान को झटका देने का संकेत दिया है. बताया जा रहा है कि जीतनराम मांझी बोधगया और मखदुमपुर से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतार सकते हैं. बता दें कि ये दोनों सीटें चिराग पासवान की पार्टी के कोटे में गई हैं.

एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर जब संवाद हो रहा था, तब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया था, जिसके चलते जेडीयू की कुछ सीटें लोजपा रामविलास के खाते में चली गई थीं. हालांकि नीतीश कुमार को यह नागवार गुजरा और उन्होंने भाजपा से बात करने वाले अपनी रणनीतिकारों को फिर से बात करने को कहा. रविवार देर रात और सोमवार दोपहर तक इस बारे में बातचीत हुई, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए और प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया. अब बाकायदा जेडीयू की लिस्ट में वो 4 सीटें भी शामिल हैं, जो लोजपा रामविलास के खाते में गई थीं.

एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुई थी, उसके हिसाब से बीजेपी और जदयू को 101-101, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें देने का ऐलान किया गया था. दिक्कत की बात यही है कि जिन 29 सीटों को लोजपा आर को देने की बात हुई थी, उनमें सोनबरसा, मटिहानी, अलौली और राजगीर शामिल थीं और यही बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी.

चिराग पासवान को दी जाने वाली 29 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा के कोटे की भी कुछ सीटें चली गई थीं, जिससे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष नाराज हो गए हैं. मंगलवार देर रात उन्हें मनाने के लिए भाजपा के नेता उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से बातचीत करने दिल्ली चले गए. दिल्ली में उनकी अमित शाह से मुलाकात भी हुई. इस तरह एनडीए में अब भी कई ऐसी सीटें हैं, जिनको लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है. दूसरी ओर, जदयू अब किसी भी सीट पर कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है.

जेडीयू ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी लोजपा आर के खातों की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं. वहीं जीतनराम मांझी भी एलजेपी आर की दो सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं. अगर ऐसा हुआ तो एनडीए में सीट शेयरिंग का लफड़ा गंभीर हो जाएगा. बता दें कि जेडीयू ने राजगीर से कौशल किशो, सोनबरसा से रत्नेश सादा, मटिहानी से राजकुमार सिंह और अलौली से रामचंद्र सदा को टिकट दे दिया है.