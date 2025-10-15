Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962653
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

CM नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दिया जोर का झटका, लोजपा (R) के खाते की 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी

NDA Seat Sharing: एनडीए की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जेडीयू केवल भाजपा से बातचीत कर रहा है और भाजपा को बाकी सभी दलों से बातचीत करनी पड़ रही है. जेडीयू ने अपने कोटे की सीटें फिक्स कर ली है और अब उन पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:38 PM IST

Trending Photos

CM नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दिया जोर का झटका, लोजपा (R) के खाते की 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी
CM नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दिया जोर का झटका, लोजपा (R) के खाते की 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी

NDA Seat Sharing: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को जोर का झटका धीरे से दिया है. नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला है, जिससे चिराग पासवान कसमसा गए होंगे. नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी के कोटे में गईं 4 सीटों सोनबरसा, मटिहानी, अलौली और राजगीर से जेडीयू प्रत्याशी उतार दिया है. नीतीश कुमार के इस फैसले से LJP-R को बड़ा झटका लगा है. उधर, जीतनराम मांझी ने भी चिराग पासवान को झटका देने का संकेत दिया है. बताया जा रहा है कि जीतनराम मांझी बोधगया और मखदुमपुर से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतार सकते हैं. बता दें कि ये दोनों सीटें चिराग पासवान की पार्टी के कोटे में गई हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर जब संवाद हो रहा था, तब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया था, जिसके चलते जेडीयू की कुछ सीटें लोजपा रामविलास के खाते में चली गई थीं. हालांकि नीतीश कुमार को यह नागवार गुजरा और उन्होंने भाजपा से बात करने वाले अपनी रणनीतिकारों को फिर से बात करने को कहा. रविवार देर रात और सोमवार दोपहर तक इस बारे में बातचीत हुई, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए और प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया. अब बाकायदा जेडीयू की लिस्ट में वो 4 सीटें भी शामिल हैं, जो लोजपा रामविलास के खाते में गई थीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुई थी, उसके हिसाब से बीजेपी और जदयू को 101-101, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें देने का ऐलान किया गया था. दिक्कत की बात यही है कि जिन 29 सीटों को लोजपा आर को देने की बात हुई थी, उनमें सोनबरसा, मटिहानी, अलौली और राजगीर शामिल थीं और यही बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी. 

चिराग पासवान को दी जाने वाली 29 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा के कोटे की भी कुछ सीटें चली गई थीं, जिससे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष नाराज हो गए हैं. मंगलवार देर रात उन्हें मनाने के लिए भाजपा के नेता उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से बातचीत करने दिल्ली चले गए. दिल्ली में उनकी अमित शाह से मुलाकात भी हुई. इस तरह एनडीए में अब भी कई ऐसी सीटें हैं, जिनको लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है. दूसरी ओर, जदयू अब किसी भी सीट पर कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है. 

जेडीयू ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी लोजपा आर के खातों की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं. वहीं जीतनराम मांझी भी एलजेपी आर की दो सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं. अगर ऐसा हुआ तो एनडीए में सीट शेयरिंग का लफड़ा गंभीर हो जाएगा. बता दें कि जेडीयू ने राजगीर से कौशल किशो, सोनबरसा से रत्नेश सादा, मटिहानी से राजकुमार सिंह और अलौली से रामचंद्र सदा को टिकट दे दिया है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

nitish kumarChirag PaswanLJP (R)bihar chunav 2025NDA seat sharing

Trending news

bihar chunav 2025
'जनता ही मालिक', सिंबल मिलने के बाद उम्मीदवारों ने जनता से मांगा आशीर्वाद
Bihar Political News
जहानाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का तांडव, 1 की मौत: 1 घायल
Bhojpuri news
एक भोजपुरी स्टार को मिल चुका है विधायकी का टिकट, जानें और कौन-कौन लिस्ट में शामिल
bihar chunav 2025
नीतीश कुमार ने पलट दिया BJP का फैसला! NDA में अब क्या करेंगे चिराग पासवान?
nitish kumar
नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दिया जोर का झटका, LJPR की 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी
Bihar Chuanv 2025
CM नीतीश को अपने सिपाहियों पर पूरा भरोसा! JDU की पहली लिस्ट में 6 मंत्रियों के नाम
bihar chunav 2025
राजद को आधी आबादी पर नहीं है भरोसा! पहली लिस्ट में सिर्फ रेखा पासवान को मिला मौका
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: मनी पावर और फ्रीबीज पर ECI की सख्त निगरानी
bihar chunav 2025
तय हो गया सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार नहीं लड़ेंगे बाबूजी की सीट से चुनाव
JDU First Candidate List
भाजपा की राह पर जेडीयू, पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं,4 महिलाओं को उतारा