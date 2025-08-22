Bihar Politics: अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार ने नहीं पहनी टोपी, तेजस्वी ने कह दी ये बात
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2891685
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार ने नहीं पहनी टोपी, तेजस्वी ने कह दी ये बात

Nitish Kumar News: बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया. संभवतः नीतीश कुमार की ओर से पहली बार मुस्लिम टोपी से दूरी बनाई गई है. इसको लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. विपक्ष ने इस मामले में सीएम पर निशाना साधा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:49 AM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार ने नहीं टोपी!
सीएम नीतीश कुमार ने नहीं टोपी!

Nitish Kumar Topi Row: बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह पर राजधानी पटना में गुरुवार (21 अगस्त) को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम में बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री को मुस्लिम टोपी पहनाने का प्रयास किया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने वह टोपी खुद पहनने की जगह जमा खान को ही पहना दी. इस दौरान दोनों के बीच हंसी-मजाक का माहौल देखने को मिल रहा है. लेकिन अब इस घटना को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है. 

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को धोखा देने का काम किया है. राजद नेता ने कहा कि नीतीश कुमार अपने चरित्र के अनुसार हमेशा सभी को ठगने का काम करते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि सीएम के सामने अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने नारेबाजी की. जिससे घबराकर मंत्रियों को स्टेज छोड़कर भागना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने कुछ मदरसा टीचरों ने हंगामा किया था और सैलरी नहीं मिलने की बात कही थी. तेजस्वी ने भी इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. हालांकि, ज़ी मीडिया तेजस्वी द्वारा शेयर वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें- PM मोदी के गयाजी दौरे से बिहार को क्या-क्या मिलेगा? जानिए योजनाओं की लंबी लिस्ट

सीएम पर कांग्रेस ने निशाना साधा

वहीं सीएम की ओर से टोपी ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है. दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा अल्पसंख्यकों को टोपी पहनाने का काम किया है. अगर पहले उन्होंने टोपी पहनी थी तो वह भी अल्पसंख्यकों को ही टोपी पहनाने का प्रतीक था. कांग्रेस सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार टोपी पहनें या ना पहनें, दोनों ही सूरत में उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को ही टोपी पहनाई है.

ये भी पढ़ें- किसने बर्बाद कर दिया तेज प्रताप का राजनीतिक जीवन? लालू के लाल आज करेंगे पर्दाफाश

धर्म-निरपेक्ष नेता हैं नीतीश कुमार

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि हो सकता है बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से मना कर दिया हो. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी ने उन्हें टोपी पहनने से मना किया हो. बता दें कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष नेता माने जाते हैं. रमजान के महीने में वह इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे हैं और इफ्तार पार्टियों में उन्हें कई बार फेज टोपी पहने हुए देखा गया है. साल 2013 में नीतीश कुमार ने कहा था कि भारत के नेता को टोपी और तिलक दोनों पहनने चाहिए. उस वक्त उन्होंने नरेंद्र मोदी के मुस्लिम टोपी नहीं पहनने पर नाराजगी जताई थी और एनडीए से गठबंधन भी तोड़ लिया था.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025nitish kumarBihar politics

Trending news

bihar chunav 2025
Vote Adhikar Yatra Live: बिहार की सियासत का आज महाशुक्रवार, PM मोदी और राहुल होंगे आमने-सामने
bihar chunav 2025
बीजेपी के सबसे कमजोर दुर्ग को साधने आ रहे हैं PM मोदी, समझें 48 सीटों का समीकरण?
bihar chunav 2025
अल्पसंख्यक समाज के कार्यक्रम में CM नीतीश कुमार ने नहीं पहनी टोपी, तेजस्वी का वार
Tej Pratap Yadav
किसने बर्बाद कर दिया तेज प्रताप का राजनीतिक जीवन? लालू के लाल आज करेंगे पर्दाफाश
Muzaffarpur News
प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा
Tej Pratap Yadav
Tej Pratap Yadav: 'कल बेनकाब होंगे पांच जयचंद’, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान
PM Modi
PM मोदी के गयाजी दौरे से बिहार को क्या-क्या मिलेगा? जानिए योजनाओं की लंबी लिस्ट
Katihar News
कटिहार के कुरसेला में भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की मौत और चार गंभीर रूप से घायल
Giridih news
तालाब में जा घुसी तेज रफ्तार कार, एक युवती की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Sonu Oraon
खूंटी में सोनू उरांव हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
;