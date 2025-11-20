शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कौन सा बड़ा काम करने वाले हैं CM नीतीश कुमार? यहां जानिए

Nitish Kumar First Work After Taking Oath: नीतीश कुमार ने आज (गुरुवार, 20 नवंबर) रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. मुख्यमंत्री के बाद तुरंत बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने शपथ ली. इसके बाद मंत्रियों को शपथ दिलाई दी गई थी. शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम नीतीश कुमार को यह काम जल्द से जल्द निपटाना होगा, वरना सरकार में उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाएगी. यह बड़ा काम अपने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना. सुनने में भले ही यह बड़ा आसान लग रहा हो, लेकिन करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. मुख्यमंत्री को अब सहयोगियों को संतुष्ट करते हुए विभागों का बंटवारा करना होगा.

इस बार सरकार में बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो भी शामिल है. बीजेपी और जेडीयू कोटे के मंत्रियों के शपथ लेने के बाद लोजपा-आर से संजय पासवान और संजय सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. वहीं HAM से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली. रालोमो कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा को शपथ दिलाई गई, जबकि वह अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. लिहाजा, उन्हें 6 महीने से पहले किसी सदन का सदस्य बनना होगा.

शपथ समारोह के बाद सभी मंत्रियों को विभाग सौंपा जाना है. विभागों को लेकर खींचतान देखने को मिल सकती है. जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय समेत कुछ अहम मंत्रालयों पर बीजेपी की नजर है. वहीं गृह मंत्रालय को सीएम नीतीश किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहते हैं. इसको लेकर बुधवार (19 नवंबर) को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी उनकी बातचीत हो चुकी है. बता दें कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय को हमेशा से अपने पास रखा है. वह अपनी पार्टी के किसी नेता को भी इस मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं देते हैं.