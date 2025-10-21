Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969745
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार में चुनावी प्रचार का शंखनाद, आज CM नीतीश करेंगे शुरुआत... PM मोदी इस दिन भरेंगे हुंकार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है, जिसके नतीजे 11 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. वही, इससे पहले आज सीएम नीतीश बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं. फिर 24 नवंबर को पीएम मोदी चुनावी प्रचार के लिए बिहार आएंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 21, 2025, 01:00 PM IST

Trending Photos

पीएम मोदी और नीतीश कुमार
पीएम मोदी और नीतीश कुमार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार (21 अक्टूबर) से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से एनडीए के चुनाव प्रचार का औपचारिक आगाज करेंगे. इस मौके पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पहले चरण के चुनावी अभियान की शुरुआत मंगलवार से हो रही है.  उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रचार अभियान का शंखनाद कर रहे हैं. इसके बाद 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और समस्तीपुर एवं बेगूसराय की जनसभाओं से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे.' 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

Add Zee News as a Preferred Source

'दिग्गज नेता प्रचार अभियान में होंगे शामिल'
दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इस प्रचार अभियान में शामिल होंगे. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह समेत कई बड़े भाजपा नेता बुधवार और गुरुवार से बिहार में प्रचार की कमान संभालेंगे. हमारे सभी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जनता के बीच जाकर एनडीए सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे.  उन्होंने कहा कि इस चुनावी अभियान में जनता को यह संदेश दिया जाएगा कि एनडीए सरकार में बिहार लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. जायसवाल ने कहा कि हम जनता को बताएंगे कि बिहार में अब कानून का राज कायम है, विकास का माहौल है. एनडीए सरकार ने 'जंगलराज' को खत्म किया और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया. अब बिहार में फिर से 'जंगलराज' नहीं आने दिया जाएगा. 

राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना 
प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि को अपने नाम से जोड़ने की कोशिश की है. राहुल गांधी ने अपने नाम के पीछे 'जननायक' शब्द जोड़ लिया. बिहार की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी. जायसवाल ने आगे कहा कि एक तरफ, प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ठाकुर के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उनके आदर्शों को नमन कर बिहार में विकास और सुशासन का संदेश देंगे. वहीं दूसरी तरफ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता केवल उपाधि का उपयोग कर राजनीति कर रहे हैं. लेकिन बिहार की जनता समझदार है. दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएगी. 

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025PM ModiCM nitish kumar

Trending news

Bihar News
17 अक्टूबर को स्कूल से लापता हुई थी छात्रा, छोटी दिवाली की सुबह मिला शव
bihar chunav 2025
बिहार में चुनावी प्रचार का शंखनाद, आज CM नीतीश करेंगे शुरुआत
bihar chunav 2025
'नीतीश जी को अलग-थलग करके यह लोग स्ट्राइक रेट में लगे हैं',: पप्पू यादव
Bihar News
धुंध की चादर में लिपटे बिहार के कई जिले, प्रदूषण से सांस लेने में हो सकती है परेशान
bihar chunav 2025
मोतिहारी से RJD प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर छापेमारी, राजन हत्याकांड का आरोपी धराया
bihar chunav 2025
रद्द हो सकता है राजद प्रत्याशी राहुल शर्मा का नामांकन, चुनाव आयोग कर रहा स्क्रूटनी
Bihar News
Bihar News: बांका में जमकर चले लाठी-डंडे! आपसी लड़ाई में महिला समेत 12 जख्मी
Pranpur Assembly Seat
BJP और RJD में सीधी टक्कर, तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन
bihar chunav 2025
तेजस्वी ने गौराबौराम में मुकेश सहनी के भाई को भी फंसा दिया! संतोष सहनी ने दी ये धमकी
Bihar News
छठ पूजा की तैयारी में जुटे हैंडबॉल खिलाड़ी हर्ष का फिसला पैर, हुई मौत