'एक तरफ बोधगया, दूसरी तरफ गयाजी', PM मोदी के सामने CM नीतीश कुमार ने गिनाए काम
'एक तरफ बोधगया, दूसरी तरफ गयाजी', PM मोदी के सामने CM नीतीश कुमार ने गिनाए काम

CM Nitish Kumar News: पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं. गयाजी में उनका कार्यक्रम है. पीएम मोदी के जनसभा को संबोधित करने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने जनता के बीच विकास के कामों को गिनाया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 22, 2025, 12:06 PM IST

नीतीश कुमार, सीएम, बिहार
नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गयाजी की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार को 13 हजार करोड़ की सौगात मिली है. इसके लिए पीएम मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं. इसके बाद यहां से बेगूसराय के सिमरिया जाकर नवनिर्मित गंगा ब्रिज का उद्घाटन करने जाएंगे. यह खुशी की बात है. हम आपको बताना चाहते हैं कि गयाजी और बोधगया में लाखों लोग आते हैं. 

फल्गू नदी में सीता सेतू का निर्माण किया गया- सीएम
उन्होंने कहा कि पहले यहां क्या था. पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे. जब हमारी सरकार आई तो एक एक चीज  को देखकर काम करना शुरू किया. सभी इंतजामात करा दिए गए. फल्गू नदी में सीता सेतू का निर्माण किया गया है. हमने गया को गयाजी कह दिया है. एक तरफ बोधगया है तो दूसरी तरफ गयाजी है.

'सब तरह से कानून का राज चल रहा'
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर, 2005 को जब हमारी सरकार आई तो हम मिल जुलकर काम करना शुरू किया. उससे पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया. बिहार के विकास में हम चारों तरफ लगे हुए हैं. सब तरह से कानून का राज चल रहा है. सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है. हाल ही में कुछ नए काम करवाए हैं. नए फैसले लिए गए हैं. अभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है. इसमें एक करोड़ 12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है.

'एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा'
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया था, लेकिन अब तय किया गया है कि अब बिजली मुफ्त दी जा रही है. 10 लाख सरकारी नौकरी पर हम बहुत आगे बढ़ गया है और 10 लाख रोजगार के बदले अब 39 लाख रोजगार देने की दिशा में काम हो रहा है. अगली बार 5 साल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी. 

'बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा'
उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने का ऐलान किया गया. 2025 के बजट में मखाना बोर्ड, पश्चिमी नहर आदि का ऐलान किया गया है. 

'पहले बिहार में कोई ढंग से कपड़ा पहन पाता था'
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हो रहा है. यह सब गौरव की बात है. इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं. इन्होंने बिहार के लिए इतना ज्यादा काम कर दिया. जितना काम इनलोगों ने कर दिया है, उससे कितना फायदा हो रहा है. पहले कितना बुरा हाल था और अब कितना काम हो रहा है. पहले बिहार में कोई ढंग से कपड़ा पहन पाता था. हमने महिलाओं के लिए काम किया. मुसलमानों के लिए काम किया. इन सब चीजों के लिए याद रखिएगा.

CM nitish kumar, PM Modi, GayaJi, Bihar News

