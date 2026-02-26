बिहार विधान परिषद में 'फोटो सेशन' का अनोखा नजारा: नीतीश कुमार ने जोड़े हाथ, तो राबड़ी देवी की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई सियासी तपिश

Bihar Vidhan Parishad: 26 फरवरी दिन गुरुवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के समापन से एक दिन पहले कैंपस में 'फोटो सेशन' हुआ. हालांकि, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी मौजूद नहीं रहीं. दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार का अलग अंदाज देखने को मिला. वह फोटो सेशन के दौरान विनम्र और अलग ही अंदाज में दिखे.
पटना: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के समापन से एक दिन पहले गुरुवार को विधान परिषद कैंपस में 'फोटो सेशन' का आयोजन किया गया. फोटो सेशन के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच वैसी कड़वाहट देखने को नहीं मिली, जैसे पूरे सत्र के दौरान दिखी थी. हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी मौजूद नहीं रहीं. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अलग अंदाज देखने को मिला.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फोटो सेशन के दौरान विनम्र और अलग ही अंदाज में दिखे. वे लगातार हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहे थे और सभी का अभिवादन कर रहे थे. एक समय तो उपसभापति डॉ. रामवचन राय ने उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में हाथ नीचे करने का इशारा भी किया.
फोटो सेशन के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के कई नेता एक फ्रेम में नजर आए, लेकिन राबड़ी देवी की गैरमौजूदगी खल गई. राबड़ी देवी के मौजूद न रहने को पूरे सत्र के दौरान उनके तीखे तेवर से जोड़कर देखा जा रहा है.
27 फरवरी को बिहार विधानमंडल बजट सत्र का समापन होने वाला है. एक दिन पहले फोटो सेशन कराने की एक परंपरा चली आ रही है. फोटो सेशन में सदन के सभी माननीय सदस्य एक साथ स्मृति के तौर पर फोटो खिंचवाते हैं.
