'हम 202 हैं, अपनी संख्या देखिये', विधानसभा में राजद विधायकों पर भड़के नीतीश कुमार, मार्शल ने छीने पोस्टर

Bihar News: बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा देखने को मिला. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने चौकीदार की पिटाई का मामला उठाया और सरकार पर निशाना साधा. वहीं, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों को देख विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल को तख्तियां हटाने का आदेश दिया.
Trending Photos
Bihar Assembly: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 फरवरी, 2026 दिन मंगलवार को सदन में उस वक्त भारी हंगामा देखने को मिला, जब विपक्ष ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की. कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने चौकीदार की पिटाई का मामला उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान विपक्षी सदस्य लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए सदन के वेल में पहुंच गए. हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों को देख विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल को तख्तियां हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद मार्शल और विधायकों के बीच पोस्टर छीनने को लेकर धक्का-मुक्की भी हुई.
विपक्ष के हंगामे से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बेमतलब की बातें मत कीजिए. आपकी संख्या कितनी कम है, यह देखिए. हम लोग 202 हैं और आप लोग कितने कम हैं? यह सब करने का क्या मतलब है? सीएम ने राजद की ओर इशारा करते हुए कहा कि दो बार आप लोगों को साथ रखा, लेकिन आप लोगों ने हमेशा गड़बड़ की. आपकी सरकार ने आज तक कोई ठोस काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि बिहार अब कितना आगे बढ़ रहा है, सबको दिख रहा है. पहले शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलता था क्या?
हांगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर यह सरकार नहीं चलेगी, तो चौकीदार और दफादारों की समस्याओं को सुनेगा कौन? वहीं, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सदस्यों को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर शून्यकाल के दौरान समय दिया जाएगा. मगर, विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा.
हंगामे के दौरान जब विधानसभा स्पीकर ने सभी सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनने को कहा, तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें धमकी दे रही है. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि सरकार धमकी नहीं दे रही, बल्कि अपना पक्ष रख रही है. संसदीय कार्य मंत्री विजेंद्र यादव ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि एनडीए सरकार किसी भी संगठन के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहती. मंत्री ने कहा कि अगर सरकार अधिकारों को रोकना चाहती, तो प्रदर्शन की अनुमति ही नहीं दी जाती.
इनपुट: रजनीश
यह भी पढ़ें: अमित शाह का बिहार दौरा: बॉर्डर पर सुरक्षा की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे गृह मंत्री