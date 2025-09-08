Good News: आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लिए बड़ी खबर, CM नीतीश कुमार ने किया मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान

Bihar Chunav 2025: चुनाव का बिगुल बजना अभी बाकी है. मौका का फायदा उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर तबके के लिए आए दिन कोई न कोई नया ऐलान कर रहे हैं. दूसरी ओर, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है.
Good News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार बिहार की आधी आबादी को साधने के लिए आंगनबाड़ी से जुड़ी सेविका और सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री ने राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. अब सेविका को 7000 के बदले 9000 तो सहायिकाओं को 4000 के बदले 4500 मिलेंगे. राज्य भर में लाखों महिलाएं आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं. राज्य सरकार के इस ऐलान से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस फैसले के बारे में जानकारी दी. उन्होंने पोस्ट किया, राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की बड़ी भूमिका है. उनकी इसी भूमिका का सम्मान करते हुए हमलोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. अब आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपये बढ़ाकर 4,500 रुपये करने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया है.
मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोगों ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है तथा इसके लिये समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं.
उन्होंने लिखा, इन सेवाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उनके अहम योगदान को देखते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है. इससे सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा और समेकित बाल विकास सेवाएं और बेहतर होंगी.