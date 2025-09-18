सीएम नीतीश कुमार का Gen Z को बड़ा गिफ्ट, हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान
CM Nitish Gift: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि 20-25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक/युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं. नौकरी/रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है. सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, उनको भी 1000 रुपए प्रति महीने की दर से अधिकतम दो वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 18, 2025, 10:33 AM IST

नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)
नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 सितंबर, 2025 दिन गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार बेरोजगार स्नातकों को दो साल तक 1,000 रुपये प्रति महीने की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. यह पहल विस्तारित मुख्यमंत्री संकल्प स्वयं सहायता भत्ता योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 20-25 आयु वर्ग के उन युवाओं को सहायता प्रदान करना है, जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित नहीं हैं या स्वरोजगार में संलग्न नहीं हैं.

सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नवम्बर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना. उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हमलोगों की प्राथमिकता रही है. आप अवगत हैं कि अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. आने वाले समय में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी/रोजगार प्राप्त कर सकें.

उन्होंने आगे लिखा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है. इसके अन्तर्गत इंटर उत्तीर्ण युवक/युवतियों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक/युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

सीएम युवाओं को खुश करते लिखा कि 20-25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक/युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं और नौकरी/रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है या सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, उनको भी 1000 रूपए प्रति महीने की दर से अधिकतम दो वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा. मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक/युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके.

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले. यहां के शिक्षित युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें और देश और राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें.

