समृद्धि यात्रा: 24 दिन, 38 जिले और 15,498 करोड़ की सीएम नीतीश ने दी बिहार को सौगात

Nitish Kumar Samridhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्राओं के जरिए जिलों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और ऑनस्पॉट उसका निपटारा करते हैं. नीतीश कुमार अपने लगभग 21 वर्षों के शासनकाल में अब तक 16 यात्राएं कर चुके हैं. अपनी यात्राओं के जरिए मुख्यमंत्री राज्य में पहले चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं. साथ ही विकास से जुड़ी नई योजनाओं की सौगात भी देते हैं. इसी क्रम में हाल ही में संपन्न हुई समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री महज 24 दिनों में प्रदेश के सभी 38 जिलों का दौरा कर राज्यवासियों को 15 हजार, 498 करोड़ रुपए की 9,051 विकास योजनाओं की सौगात दी. समृद्धि यात्रा का उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है, ताकि प्रदेशवासियों का जीवन समृद्ध हो सके.

बिहार में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले पश्चिम चंपारण पहुंचे. जिले का भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान 182 करोड़ रुपए की लागत की 161 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसके अतिरिक्त कुमारबाग स्थित चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया और उद्यमियों से बातचीत की. उद्यमियों और निवेशकों को हरसंभव सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया. कुमारबाग स्थित चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र एक सशक्त औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है. यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण में कई विभागों की तरफ से चलाए जा रहे विकास कार्यों और योजनाओं की अधिकारियों के साथ समीक्षा की और निर्देश दिया कि अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित कर पूर्ण करें.

17 जनवरी को पूर्वी चंपारण में 172 करोड़ रुपए लागत की 70 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. भ्रमण के दौरान मोतिहारी में महिला आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया. यहां उपस्थित छात्र-छात्राओं से संवाद किया. इसके अतिरिक्त मंजुराहा गांव में पुल निर्माण कार्य और अन्य योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया.

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बिहार में सुशासन, विकास और समृद्धि के संकल्प के साथ शुरू की गई समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर जिले का भ्रमण किया. साथ ही 554.12 करोड़ रुपए की लागत की 67 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने बेलसंड प्रखंड अंतर्गत चंदौली पुल का उद्घाटन किया और बागमती तटबंध का निरीक्षण भी किया. चंदौली स्थित हितनारायण उच्च विद्यालय में पुस्तकालय, ओपन जिम और नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया. शिवहर में 59 करोड़ रुपए की लागत की 103 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. 20 जनवरी को गोपालगंज में 316 करोड़ रुपए लागत की 40 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी को सारण जिले में 538 करोड़ रु की 69 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. छपरा सदर में जीविका सिलाई केंद्र और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छपरा का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्था की जानकारी ली. 22 जनवरी को सिवान जिले में 202 करोड़ रुपए की 71 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया. 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिले में 853 करोड़ रुपए की 172 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

समृद्ध बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ समृद्धि यात्रा के तहत 24 जनवरी को मुख्यमंत्री वैशाली जिले पहुंचे और जिलेवासियों को 152 करोड़ रुपये की 128 योजनाओं की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने 54 करोड़ रुपए की 25 योजनाओं का शिलान्यास. साथ ही 98 करोड़ रुपए की 103 योजनाओं का उद्घाटन किया. वहीं, 27 जनवरी को मधुबनी जिले में 391 करोड़ रुपए की लागत की 395 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया. 28 जनवरी को दरभंगा जिले में 138 करोड़ रुपए की लागत की 90 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. 29 जनवरी को समस्तीपुर जिले में 743 करोड़ रुपए की लागत की 145 योजनाओं का शिलान्यास किया. 10 मार्च को सुपौल में 570 करोड़ रुपए की लागत की 213 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया. मधेपुरा में 302 करोड़ रुपए की लागत की 295 योजनाओं का उद्घाटन किया.

बिहार में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए शुरू की गई समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 मार्च को अररिया और किशनगंज जिले का भ्रमण किया. अररिया में 546 करोड़ रुपए की लागत की 68 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. साथ ही किशनगंज में 235 करोड़ रुपए की लागत की 122 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. 13 मार्च को सहरसा में 512 करोड़ रुपए की लागत की 125 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एवं कार्यारंभ किया. खगड़िया में 304 करोड़ रु॰ की लागत की 319 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया. 14 मार्च को बेगूसराय में 274 करोड़ रुपए की लागत की 400 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया. शेखपुरा में 206 करोड़ रुपए की लागत की 316 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यारंभ किया. 17 मार्च को भागलपुर में 442 करोड़ रुपए की 144 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. बांका में 709 करोड़ रुपए की 497 योजनाओं का उद्घाटन किया. 18 मार्च को जमुई में 914 करोड़ रुपए की 370 योजनाओं का शिलान्यास किया. नवादा में 299 करोड़ रुपए की 58 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने 19 मार्च को मुंगेर में जिलेवासियों को 119 करोड़ रुपए की 78 विकास योजनाओं की सौगात दी. मुंगेर में 32 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का शिलान्यास और 87 करोड़ रुपए की 52 योजनाओं का उद्घाटन किया. जिले में भ्रमण के दौरान नवनिर्मित जिला उद्योग केन्द्र भवन का उद्घाटन, कष्टहरणी घाट के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण, नवनिर्मित पशुपालन, मत्स्य और डेयरी उद्योग के संयुक्त भवन का उद्घाटन और प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं का निरीक्षण किया. लखीसराय में 326 करोड़ रुपए की 261 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. 20 मार्च को गयाजी में 744 करोड़ रुपए की 693 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया. औरंगाबाद में 678 करोड़ रुपए की 262 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के क्रम में 23 मार्च को जहानाबाद पहुंचे और नक्सल प्रभावित जिले को 252 करोड़ रुपए की 161 विकास योजनाओं की सौगात दी. इससे जहानाबाद जिले में विकास की रफ्तार तेज होगी. जिले के लोगों में इसको लेकर काफी खुशी है. मुख्यमंत्री ने जहानाबाद में 182 करोड़ रुपए की 73 योजनाओं का शिलान्यास और 70 करोड़ रुपए की 88 योजनाओं का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने जिले में भ्रमण के दौरान सिलाई प्रशिक्षण-सह-वस्त्र उत्पादन केंद्र, जीविका का उद्घाटन और जीविका दीदियों से संवाद भी किया. मुख्यमंत्री ने अरवल में 153 करोड़ रुपए की 272 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. 24 मार्च को कैमूर में 209 करोड़ रुपए की 204 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. रोहतास में 480 करोड़ रुपए की 308 योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया. 25 मार्च को बक्सर में 592 करोड़ रुपए की 64 योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया. भोजपुर में 466 करोड़ रुपए की 721 योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया.

समृद्ध बिहार के संकल्प के साथ 26 मार्च को मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के क्रम में नालंदा पहुंचे और जिलेवासियों को 810 करोड़ रुपए की 216 विकास योजनाओं की सौगात दी. नालंदा में मुख्यमंत्री ने 494 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का शिलान्यास और 316 करोड़ रुपए की 110 योजनाओं का उद्घाटन किया. जिले में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री बिहारशरीफ-रांची रोड के भरावपर स्थित फ्लाइओवर का उद्घाटन और निरीक्षण किया. साथ ही पंचाने नदी में सुरक्षात्मक कार्य और रिवर फ्रंट विकास कार्य का निरीक्षण किया और प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी ली. समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने पटना जिला को 1056 करोड़ रुपये की 1373 विकास योजनाओं की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने पटना में 583 करोड़ रुपए की 612 योजनाओं का शिलान्यास और 473 करोड़ रुपए की 761 योजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी ली.

समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 दिनों में ताबड़तोड़ 35 जनसभा कर न सिर्फ अपनी सक्रियता दिखाई, बल्कि एक दिन में दो-दो जनसभा कर लोगों से सीधा संवाद किया. वे यात्रा के दौरान बिहार के सभी जिला में गए और लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना, न सिर्फ जाना बल्कि ऑनस्पॉट समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. समृद्धि यात्रा के दौरान जिले को दी गई सौगात राशि से न सिर्फ उनका विकास होगा, बल्कि बिहार जल्द ही देश के टॉप 5 विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार भी होगा.

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