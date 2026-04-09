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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए दिल्ली, इधर सीएम हाउस में निशांत ने जदयू विधायक से की मुलाकात, बनाई रणनीति

Patna News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद निशांत कुमार ने गुरुवार को 1, अणे मार्ग, पटना में जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:57 PM IST

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सीएम हाउस में निशांत ने जदयू विधायक से की मुलाकात
सीएम हाउस में निशांत ने जदयू विधायक से की मुलाकात

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 अप्रैल, 2026 दिन गुरुवार को दिल्ली गए हैं. नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बीच पटना में गहमागहमी का माहौल रहा. उनके निशांत कुमार ने गुरुवार को 1, अणे मार्ग, पटना में जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. निशांत कुमार के जदयू नेताओं से मुलाकात पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में चर्चा विषय बना रहा. 

सीएम हाउस में निशांत कुमार से जदयू के कई विधायक भी मिले. इस दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार, नागेन्द्र राउत (विधायक, सुरसंड), सतीश शाह (विधायक, लौकाहा), मनोज कुशवाहा (विधायक, मीनापुर), राज कुमार राय (विधायक, हसनपुर) और मनोरंजन सिंह (विधायक, एकमा), ऋतु राज (विधायक, घोसी), रुहैल रंजन (विधायक, इस्लामपुर), राहुल सिंह (विधायक, डुमरांव), मंजरी मृणाल (विधायक, वारिसनगर), चेतन आनंद (विधायक, नवीनगर), शुभानंद मुकेश (विधायक, कहलगांव) और आदित्य कुमार (विधायक, सकरा) भी इस अवसर पर मौजूद रहे.

निशांत कुमार के साथ बैठक के दौरान आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही नई सरकार के गठन और राज्य के विकास के एजेंडे को लेकर पार्टी नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई.

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दिल्ली गए सीएम नीतीश कुमार
बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के लिए शपथ लेने के लिए दिल्ली गुरुवार को आ गए हैं. शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने तय कर लिया है. यहां रहेंगे, वहां वाला छोड़ेंगे फिर उसके बाद यही रहेगा. हम उसी (शपथ) के लिए आए हैं, कल सबेरे जा रहे हैं. वहां सब छोड़ देंगे. 20 साल वहां रहे हैं, अब हम यहीं रहेंगे.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार

यह भी पढ़ें: '20 साल वहां रहे, अब यहीं रहेंगे', नीतीश कुमार का शपथ लेने से पहले बड़ा बयान

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