कभी PM मोदी से खार खाते थे CM नीतीश कुमार, देखें आखिर कैसे पिघली रिश्तों में जमी बर्फ?

Bihar Politics: बिहार की सियासत में आज यानी मंगलवार (14 अप्रैल) को बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नीतीश कुमार कुछ ही देर में सीएम पद से इस्तीफा देंगे. उनके इस्तीफे के साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी नेता सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें नीतीश कुमार का पूरा समर्थन हासिल है. मोदी-शाह युग में बीजेपी-जेडीयू का रिश्ता कभी सर्द और कभी गर्म रहा है. इस दौरान नीतीश कुमार कई बार बीजेपी से रूठे और फिर मान भी गए. दो बार तो मोदी-नीतीश में बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि दोस्ती में ब्रेकअप तक हो गया, लेकिन अंत में फिर से दोनों दोस्त एक साथ आ गए. आइए देखते हैं दोनों के रिश्तों में जमीं बर्फ कि आखिर पिघली कैसे?

बता दें कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच एक अनूठा रिश्ता है. उनके राजनीतिक सफर के विभिन्न चरणों में यह रिश्ता प्रेम और घृणा के बीच बदलता रहा है. दोनों राजनेता ईमानदार और विकासोन्मुखी हैं. दोनों ने बतौर सीएम अपने-अपने राज्य का इतना विकास किया कि वह अन्य राज्यों के लिए मिशाल बन गए. यहीं से दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा भी खुलकर सामने आई. बीजेपी की ओर से जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एनडीए से खुद को अलग कर लिया. 2014 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर लड़ा और सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई. इसके बाद नीतीश कुमार ने 2015 का विधानसभा चुनाव राजद-कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और जीत हासिल करके पहली बार महागठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन 2 साल बाद उन्हें एनडीए में वापस आना पड़ा.

साल 2020 में बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद पार्टी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन पहली बार दो डिप्टी सीएम बना दिए. दो डिप्टी सीएम के साथ काम करने में नीतीश कुमार को असहजता महसूस हो रही थी. इसके कारण साल 2022 में फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच दूरियां बढ़ीं. नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से अलग हो गए और बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट किया. उन्होंने समूचे विपक्ष को एकजुट करके एक छतरी के नीचे खड़ा किया, लेकिन सारा क्रेडिट कांग्रेस ने लूट लिया.

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इससे नाराज होकर नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए में वापसी कर ली और 2025 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस की हसरतों को नाकाम कर दिया. नीतीश कुमार के आने से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने का मौका मिला. एक-दूसरे का सम्मान करते हुए आज दोनों दोस्त एक साथ हैं और अब दोनों ही दिल्ली की सियासत में साथ खड़े दिखाई देंगे.