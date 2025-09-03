गयाजी पहुंच पितृपक्ष मेले की तैयारियों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, विष्णुपद मंदिर में की पूजा
गयाजी पहुंच पितृपक्ष मेले की तैयारियों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, विष्णुपद मंदिर में की पूजा

गयाजी में 6 से 22 सितंबर तक लगने वाले पितृपक्ष मेले की तैयारियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जायजा लिया. उन्होंने विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी तट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पेयजल, सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Sep 03, 2025, 05:14 PM IST

गयाजी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
CM Nitish Kumar Gaya Visit: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को गयाजी पहुंचे, जहां उन्होंने पितृपक्ष मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया. इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना भी की.

मुख्यमंत्री ने विष्णुपद मंदिर परिसर और फल्गु नदी तट पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने रबर डैम और देवघाट का भी दौरा किया. इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, रोशनी और यातायात प्रबंधन से जुड़े इंतजामों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.

सीएम नीतीश कुमार ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पिंडदानियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, सफाई और कचरा प्रबंधन पर जोर दिया. भीड़ नियंत्रण और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा.

पितृपक्ष मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से पिंडदान के लिए गयाजी आते हैं. प्रशासन ने इस बार विशेष इंतजाम किए हैं ताकि दूर-दराज से आने वाले लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. नीतीश कुमार ने कहा कि गयाजी आने वाले श्रद्धालु राज्य की छवि को भी दर्शाते हैं, इसलिए सभी इंतजाम उच्च स्तर के होने चाहिए.

आश्विन मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक चलने वाले पितृपक्ष को सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान किया जाता है. मान्यता है कि गयाजी में पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है. इस साल 6 से 22 सितंबर तक यह मेला आयोजित होगा.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- राम कृपाल यादव का बड़ा बयान, कहा- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार का कर रहे अपमान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

