सीएम नीतीश कुमार को मिला जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र, संजय झा ने दी जानकारी

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल (यू) यानी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है. उन्हें औपचारिक रूप से प्रमाण-पत्र भी सौंपा गया. इसकी जानकारी जदयू के राज्यसभा संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर दी. संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम नीतीश कुमार को प्रमाण-पत्र सौंपे जाते हुए की फोटो भी पोस्ट किया.

जदयू सांसद संजय ने पोस्ट में लिखा कि आज (शुक्रवार) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र दिया. इस दौरान विधान पार्षद संजय सिंह गांधी भी उपस्थित रहे. यह क्षण हम सभी के लिए गर्व का विषय है. उनके नेतृत्व में पार्टी निरंतर जनसेवा, सुशासन और विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है.

संजय झा ने इस पोस्ट से पहले एक्स पर एक और पोस्ट किया था. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बेटे और जदयू नेता निशांत कुमार के साथ बैठक की तस्वीरों को शेयर किया था. साथ ही कुछ जानकारी पोस्ट की थी.

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जदयू सांसद ने अपने पोस्ट में लिखा कि आज (शुक्रवार) तिरहुत प्रमंडल 1 और 2 क्षेत्रांतर्गत जनता दल (यू) के सभी जिलाध्यक्षों के साथ आयोजित संगठनात्मक बैठक में उपस्थित रहा. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और निशांत कुमार भी मौजूद रहे. आज ही मेरे द्वारा निशांत कुमार को जनता दल (यू) के क्रियाशील सदस्य के रूप में सदस्यता दिलाई गई.

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