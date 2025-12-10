प्रगति यात्रा के दौरान की 430 योजनाओं को मंजूर करने में 99.53% है CM नीतीश का सक्सेस रेट, जानें कितनी योजनाएं अभी हैं लंबित

Nitish Kumar Review Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले प्रगति यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने जनता से कुछ वादे किए थे. अब सत्ता में वापसी के बाद सीएम नीतीश अपने वादों को पूरा करने के जुटे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (10 दिसंबर) उच्चस्तरीय समीक्षा की. जिसमें सीएम ने अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित ''संकल्प'' में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश की ओर से 22 विभागों से संबंधित कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी.

इन विभागों की ओर से 428 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गयी है, जबकि 2 योजनाएं तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाई गई हैं. ये योजनाएं जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं. वहीं 21 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है. शेष योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है और उसे ससमय पूरा कर लिया जाएगा. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी महीने में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा था. यात्रा के दौरान जो लोगों का फीडबैक मिला और जमीनी स्तर पर मुझे जो कमी दिखी उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिस पर 50 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि सभी 38 जिलों से संबंधित इन योजनाओं की लगातार समीक्षा करते रहें और कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास करें. सीएम ने कहा कि सभी विभाग लंबित योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करें.

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील हैं. राज्य के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है. लोगों के उत्थान के लिए जो योजनायें बनायी गयी हैं उस पर पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें. हम सभी चाहते हैं कि बिहार देश के 05 अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल हो. बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ० गोपाल सिंह एवं मुख्यमंत्री के सचिव डॉ० चन्द्रशेखर सिंह उपस्थित हुए.