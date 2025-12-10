Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3035927
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

प्रगति यात्रा के दौरान की 430 योजनाओं को मंजूर करने में 99.53% है CM नीतीश का सक्सेस रेट, जानें कितनी योजनाएं अभी हैं लंबित

Nitish Kumar News: सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले निकाली गई प्रगति यात्रा के दौरान 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी थी. इनमें से 428 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है, जबकि 2 योजनाएं तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाई गई हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:30 PM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Nitish Kumar Review Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले प्रगति यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने जनता से कुछ वादे किए थे. अब सत्ता में वापसी के बाद सीएम नीतीश अपने वादों को पूरा करने के जुटे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार (10 दिसंबर) उच्चस्तरीय समीक्षा की. जिसमें सीएम ने अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित ''संकल्प'' में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश की ओर से 22 विभागों से संबंधित कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी. 

इन विभागों की ओर से 428 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गयी है, जबकि 2 योजनाएं तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाई गई हैं. ये योजनाएं जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं. वहीं 21 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है. शेष योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है और उसे ससमय पूरा कर लिया जाएगा. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी महीने में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा था. यात्रा के दौरान जो लोगों का फीडबैक मिला और जमीनी स्तर पर मुझे जो कमी दिखी उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिस पर 50 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि सभी 38 जिलों से संबंधित इन योजनाओं की लगातार समीक्षा करते रहें और कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास करें. सीएम ने कहा कि सभी विभाग लंबित योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करें.

ये भी पढ़ें- नीतीश सरकार ने एक ही दिन में किए बड़े बदलाव, ये फैसले लोगों पर सीधा असर डालेंगे?

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील हैं. राज्य के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है. लोगों के उत्थान के लिए जो योजनायें बनायी गयी हैं उस पर पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें. हम सभी चाहते हैं कि बिहार देश के 05 अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल हो. बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ० गोपाल सिंह एवं मुख्यमंत्री के सचिव डॉ० चन्द्रशेखर सिंह उपस्थित हुए.

TAGS

nitish kumarBihar politics

Trending news

Khesari Lal Yadav
Khesari Lal Yadav: खेसारी का ये गाना 'सरसों के साग' की तरह आपके मन को भी पिघला देगा
Begusarai Crime
बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, जदयू नेता की कमरे में घुसकर हत्या
RJD
RJD में शर्मनाक हार पर अभी तक चल रहा मंथन! कई नेताओं पर एक्शन करेंगे लालू-तेजस्वी
nitish kumar
चुनावी वादों को पूरा करने में जुटे CM नीतीश, समीक्षा बैठक में चेक की पूरी रिपोर्ट!
Pakauda Vivah in Bihar
बिहार में 'पकड़ौआ विवाह' अभिशाप से कम नहीं, बॉलीवुड में बन चुकी है कई फिल्में
ritesh pandey song
यूट्यूब पर राज कर रहा ‘हेलो कौन’, रितेश पांडेय ने गाया भोजपुरी का सबसे हिट गाना
Bihar Sipahi Bharti
बिहार में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा आज, करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थी हो रहे शामिल
patna news
अजगर को कंबल, चिंपांजी को च्यवनप्राश... चिड़ियाघर में जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था
Cheap Market in Patna
Patna News: कम पैसों में करनी हो अच्छी शॉपिंग तो पटना के इन जगहों को करें एक्सप्लोर
Bihar Crime News
सुपारी, साजिश और मौत का खेल, समस्तीपुर डबल मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा