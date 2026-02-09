Advertisement
सदन में नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कहा 'लड़की' तो भड़कीं रोहिणी आचार्य

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत बन चुकी है. मुख्यमंत्री जी के पिछले कुछ वर्षों के बयानों - वक्तव्यों पर गौर करने से ये स्पष्ट होता है कि वो महिलाओं के प्रति मानसिक - वैचारिक कुंठा से ग्रस्त हैं और उनके द्वारा महिला सम्मान को लेकर कही जाने वालीं बातें महज राजनीतिक व् चुनावी दिखावा हैं.'

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 03:23 PM IST

Bihar politics: बिहार विधानसभा में आज जमकर हंगामा देखने को मिला. इस दौरान सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को लड़की कह दिया. वही, अब इसपर लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम नीतीश पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, 'माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत बन चुकी है " संसदीय भाषाई मर्यादा लांघने की ". दर्जनों दफा मुख्यमंत्री जी ने सदन में और सार्वजनिक मंचों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में, किया है, जब तर्क और तथ्यों का टोंटा पड़ जाता है, तभी भाषा की सीमा लाँघ कर व्यक्ति अपनी खीज, अपने वैचारिक खोखलेपन का इजहार करता है. वैसे भी मुख्यमंत्री जी के पिछले कुछ वर्षों के बयानों- वक्तव्यों पर गौर करने से ये स्पष्ट होता है कि वो महिलाओं के प्रति मानसिक - वैचारिक कुंठा से ग्रस्त हैं और उनके द्वारा महिला सम्मान को लेकर कही जाने वालीं बातें महज राजनीतिक व् चुनावी दिखावा हैं.'

सीएम नीतीश ने विपक्ष पर किया जोरदार पलटवार
बता दें कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर हंगामा हुआ. राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की. राबड़ी देवी ने सीएम ने कहा कि बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं बचा है, जहां बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही हैं. नीतीश कुमार के साथ-साथ सम्राट चौधरी को भी लपेटें में लिया और उनसे भी इस्तीफे की मांग की. उनकी इस मांग के बाद सदन में हंगामा हुआ और नारेबाजी भी हुई. इससे सीएम नीतीश कुमार गुस्से में आ गए और विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया.

यह भी पढ़ें: विधान परिषद में नीतीश–राबड़ी के बीच तीखी बहस, तेजस्वी ने भी जारी किया क्राइम बुलेटिन

विपक्ष की ओर इशारा करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि  आज जो शोर मचा रहे हैं, उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है. आज तक कोई काम किया है. इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है. हम लोग बिहार में लगातार काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार की मदद से आज बिहार का बहुत विकास हुआ है और भी आगे बढ़ रहा है. इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लड़की कहकर संबोधित किया, जिसपर विधानसभा में जमकर बवाल देखने को मिला. इस हंगामे के बाद सदन को 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया.

CM nitish kumarRabri DeviRohini Acharya

