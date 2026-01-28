Samriddhi Yatra: दरभंगा को CM नीतीश ने ₹138 करोड़ की 90 योजनाओं का तोहफा दिया, लालू शासनकाल पर भी साधा निशाना

Nitish Kumar Darbhanga Visit: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज (बुधवार, 28 जनवरी) दरभंगा पहुंची. यहां सीएम ने 105 करोड़ की 50 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 33 करोड़ की 40 योजनाओं का उद्घाटन किया. सबसे पहले सीएम नीतीश दिल्ली मोड़ पहुचे, जहां निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय/अंतराष्ट्रीय बस स्टैंड की प्रगति का निरीक्षण किया. प्रगति यात्रा की अन्य घोषित योजनाओं के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया. इसके बाद सिविल एनक्लेव पहुंचे, जहां निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव का निरीक्षण किया. इसके बाद सीएम आमस दरभंगा पथ परियोजना के कैम्प कार्यालय पहुंचे. जहां आमस दरभंगा पथ का निरीक्षण किया. लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब हेतु चिन्हित भूमि का अवलोकन किया.

इसके बाद सीएम नगेन्द्र झा स्टेडियम पहुंचे, जहां विभिन्न विभागीय स्टाल का निरीक्षण किया. जिला अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया. नागेंद्र झा स्टेडियम में ही समीक्षा बैठक की और उसरे बाद जनसंवाद किया. इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि 2005 से जब से सरकार में हम आए काम कर रहे हैं. 2005 से पहले वाली सरकार में लोग शाम के बाद बाहर नहीं निकलते थे. 2005 से पहले पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं थी, अब बिहार में डर और भय का कोई माहौल नहीं है. हमारी सरकार ने मुसलमान के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी की, मंदिरों में चोरी होती थी जिसके बाद मंदिरों की घेराबंदी की गई. हमारे सरकार ने बड़े संख्या में नियोजित शिक्षकों की बहाली किया.

सीएम ने कहा कि पहले जिला के अस्पतालों में इलाज नहीं होता था. पूरे बिहार में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं बढ़ाई. अब हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11 हजार से ज्यादा लोग इलाज कराने आते हैं. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि PMCH को अब 5400 बेड का बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है. इसके साथ ही IGIMS को 3 हजार बेड का अस्पताल बनाया जा रहा. सीएन नीतीश ने बताया कि सात निश्चय-3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 2030 के बीच में दरभंगा जिले में अनेक काम कराये जाएंगे. रोजगार के लिए जिले की महिलाओं को 10 हजार रूपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है. इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी. मधुबनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नये उद्योग लगाए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का भी एक्सटेंशन किया जा रहा है. जीएनएम एवं पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई. कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है. सड़क का निर्माण कराया गया है.

