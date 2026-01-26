Advertisement
CM नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा: पहले चरण में 9 जिलों को करोड़ों की सौगात, अब मिथिलांचल की बारी

CM Nitish Samriddhi Yatra: 17 जनवरी, यानी कल से सीएम नीतीश के समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है. इस दौरान वे मधुबनी, 28 जनवरी को दरभंगा और 29 जनवरी को समस्तीपुर को करोड़ों की सौगात देंगे.

Jan 26, 2026

CM नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा: पहले चरण में 9 जिलों को करोड़ों की सौगात, अब मिथिलांचल की बारी (इमेज क्रेडिट- JDU 'X')
CM नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा: पहले चरण में 9 जिलों को करोड़ों की सौगात, अब मिथिलांचल की बारी

CM Nitish Samriddhi Yatra: बिहार चुनाव में NDA की जीत के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया. इसके बाद सीएम नीतीश 16 जनवरी से 24 जनवरी तक अपनी 16वीं यात्रा पर निकले. इस यात्रा को नाम दिया गया समृद्धि यात्रा. समृद्धि यात्रा के पहले चरण के दौरान सीएम नीतीश ने 9 जिलों में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. वही, अब कल, 27 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, इस दौरान वे मिथिलांचल के तीन जिलों का दौरा करेंगे. 27 जनवरी को मधुबनी, 28 जनवरी को दरभंगा और 29 जनवरी को समस्तीपुर जाएंगे.

पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत
समृद्धि यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से की. इस क्रम में ₹153 करोड़ की लागत से 125 नई योजनाओं का शिलान्यास तथा ₹29 करोड़ की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन किया. बेतिया के रमना मैदान में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम ने जिला स्तरीय बैठक भी की और पश्चिमी चंपारण जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कार्यों की गति बढ़ाने एवं जनहित के विषयों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया. इसके साथ ही कुमारबाग स्थित चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया और उद्यमियों से बातचीत की. उद्यमियों एवं निवेशकों को हरसंभव सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया.

दूसरे दिन पूर्वी चंपारण
यात्रा के दूसरे दिन यानी 17 जनवरी को सीएम नीतीश पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे. इस दौरान वे केसरिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. साथ ही मंदिर परिसर में सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना हेतु आयोजित विशेष पूजा में शामिल भी हुए. मोतिहारी में महिला आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया, विकास योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रदान किए. साथ ही, पूर्वी चम्पारण में  ₹138 करोड़ की लागत से 30 योजनाओं का उद्घाटन, ₹34 करोड़ की लागत से 40 योजनाओं का शिलान्यास, विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की.

तीसरे दिन सीतामढ़ी पहुंची सीएम की यात्रा 
समृद्धि यात्रा के तीसरे दिन यानी 19 जनवरी को नीतीश की यात्रा सीतामढ़ी और शिवहर पहुंची. सीतामढ़ी में उन्होंने जनसंवाद किया और 41 योजनाओं का शिलान्यास व 26 योजनाओं का उद्घाटन कर विकास को नई गति देने का काम किया. ज़िले में बागमती नदी पर मीनापुर–बेलसंड पथ के चंदौली घाट स्थित उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल एवं पहुंच पथ का उद्घाटन किया.

वहीं, शिवहर में जनसंवाद के साथ जिले में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. साथ ही, 75 योजनाओं का उद्घाटन और 28 योजनाओं का शिलान्यास किया. सीएम नीतीश ने शिवहर जिलान्तर्गत बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर, देवकुली मंदिर परिसर में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास कार्य का उदघाटन किया. इसके बाद कमलेश्वरी नन्दन सिंह बस स्टैंड का उद्घाटन, विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास/ उद्घाटन किया एवं विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रदान किए.

चौथे दिन गोपालगंज में समृद्धि यात्रा
समृद्धि यात्रा के चौथे दिन 20 जनवरी को सीएम नीतीश की यात्रा गोपालगंज. जहां उन्होंने जनसंवाद के साथ जिले में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और 38 योजनाओं का शिलान्यास तथा 7 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. जिले के बतरदेह में सारण बांध का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. साथ ही बरौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया.

पांचवें दिन छपरा पहुंचे सीएम नीतीश
यात्रा के पांचवें दिन, 21 जनवरी को सीएम नीतीश सारण में छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद के साथ जिले में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और 45 योजनाओं का शिलान्यास तथा 24 योजनाओं का उद्घाटन किया. साथ ही, आई.टी.आई का निरीक्षण किया. सारण जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों की गति बढ़ाने एवं जनहित के विषयों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया.

6वें दिन सीवान में समृद्धि यात्रा
अपनी यात्रा के 6वें दिन, 22 जनवरी को सीएम नीतीश सीवान पहुंचे. जनसंवाद के साथ जिले में संचालित विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. साथ ही 40 योजनाओं का शिलान्यास और 31 योजनाओं का उद्घाटन किया गया. इस दौरान सीएम नीतीश ने सीवान के विकास को नई ऊंचाई देते हुए स्पष्ट कर दिया कि जिन 4.13 लाख महिलाओं को 10 - 10 हजार दिए जा चुके, उन्हें आगे 2 लाख तक की सहायता देकर सफल उद्यमी बनाया जायेगा. 1000 से अधिक दूध उत्पादन  समितियां बनेंगी. सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जायेगा. स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा. ऐसी कई योजनाओं के जरिए सीवान का कायापलट होगा.

7वें दिन मुजफ्फरपुर में सीएम की यात्रा
अपनी यात्रा के 7वें दिन, 23 जनवरी को सीएम नीतीश मुजफ्फरपुर पहुंचे. जनसंवाद के साथ जिले में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. साथ ही, 89 योजनाओं का शिलान्यास, 47 योजनाओं का उद्घाटन और 36 योजनाओं का कार्यारंभ किया. इस दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक से बरखी पथ एवं आर.ओ.बी के चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को  दिशा-निर्देश दिए. साथ ही, जिला स्तरीय बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. 

पहले चरण की यात्रा का आखिरी दिन
अपनी यात्रा के 8वें दिन, 24 जनवरी को सीएम नीतीश  वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद के साथ जिले में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते की. साथ ही, 25 योजनाओं का शिलान्यास और 103 योजनाओं का उद्घाटन किया. इतना ही नहीं सीएम नीतीश ने जनसंवाद कार्यक्रम में जीविका दीदियों और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया, सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया और बिहार का आगामी विकास रोडमैप भी सबके सामने रखा. 

