Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3071571
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Nitish Kumar Yatra: 16 जनवरी से 16वीं यात्रा पर निकलेंगे CM नीतीश कुमार, सामने आया पूरा शेड्यूल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा निकालने वाले हैं और इसे 'समृद्धि यात्रा' नाम दिया गया है. मुख्यमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, विशेषकर प्रगति यात्रा और सात निश्चय से जुड़ी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आंकलन करेंगे. इस यात्रा का पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:06 PM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा निकालने वाले हैं और इसे 'समृद्धि यात्रा' नाम दिया गया है. मुख्यमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, विशेषकर प्रगति यात्रा और सात निश्चय से जुड़ी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आंकलन करेंगे. इस यात्रा का पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है. जानकारी के मुताबिक, 16 जनवरी से पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से यात्रा की शुरुआत होगी और पूरे बिहार में जाएगी. इस यात्रा का मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और आगे की योजनाओं को तेज करना है. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे. 

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

nitish kumarSamriddhi YatraJDU

Trending news

Patna crime news
दोस्ती, भरोसा और फिर मर्डर... गैंगस्टर अमन शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा!
Tejashwi Yadav
तेजस्वी के स्वागत में सन्नाटे पर शिवानंद तिवारी का तंज! बोले- ये शुभ संकेत नहीं
Jharkhand Weather
रांची में माइनस एक डिग्री पहुंचा पारा, खेतों में जम गई बर्फ! देखें बाकी जिलों का हाल
Samastipur News
समस्तीपुर में दिसंबर महीने में एक के बाद एक 4 बड़ी चोरियां, अब तक कोई सुराग नहीं
Jehanabad news
RJD सांसद सुरेंद्र यादव ने यादव वोटरों को दी गंदी-गंदी गालियां, वीडियो वायरल
Maharani Kamsundari Devi
दरभंगा की महारानी कामसुंदरी देवी का निधन, 96 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Begusarai News
बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर! हाईवा ट्रक ने तीन लोगों को कुचला, मची अफरा-तफरी
Rajan Ji Maharaj
सीवान के लाल राजन जी महाराज की कथा और भजनों का जादू, झूमने को मजबूर हुए श्रद्धालु
Sitamarhi News
Sitamarhi: अवैध संबंधों की भेंट चढ़ा फेकन पासवान, अपने ही निकले कातिल
Patna Weather
पटना में शिमला से भयंकर सर्दी! AQI ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया, देखें ताजा अपडेट