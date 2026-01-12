Nitish Kumar Yatra: 16 जनवरी से 16वीं यात्रा पर निकलेंगे CM नीतीश कुमार, सामने आया पूरा शेड्यूल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा निकालने वाले हैं और इसे 'समृद्धि यात्रा' नाम दिया गया है. मुख्यमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, विशेषकर प्रगति यात्रा और सात निश्चय से जुड़ी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आंकलन करेंगे. इस यात्रा का पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है. जानकारी के मुताबिक, 16 जनवरी से पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से यात्रा की शुरुआत होगी और पूरे बिहार में जाएगी. इस यात्रा का मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और आगे की योजनाओं को तेज करना है. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे.

