'हमने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया', सीएम नीतीश कुमार ने बताया अब आगे क्या करेंगे, जानिए
'हमने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया', सीएम नीतीश कुमार ने बताया अब आगे क्या करेंगे, जानिए

Bihar News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. नीतीश कुमार ने लिखा कि उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 16, 2025, 08:53 AM IST

नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)
नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)

Patna/पटना: अगर आप बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं तो नीतीश सरकार आपको छूट देने जा रही है. जी हां, एकदम सही बात है. सीएम नीतीश कुमार ने 16 अगस्त, 2025 दिन शनिवार की सुबह-सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. सीएम ने लिखा कि साल 2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है. अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा.

उन्होंने आगे लिखा कि निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत. 

1. कैपिटल सब्सिडी, ब्याज (Interest) सब्सिडी और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा. 
2. उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी. 
3. ⁠उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा.
4. ⁠यह सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी. 

इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी. इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी. राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर हों, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो.

यह भी पढ़ें: ₹100 परीक्षा फीस, दीदी की रसोई और 50 लाख नौकरी.., गांधी मैदान से CM नीतीश की घोषणाएं

TAGS

CM nitish kumarBihar News

