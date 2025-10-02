Advertisement
Bihar Politics: CM नीतीश की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, सुरक्षा घेरा तोड़कर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा एक अनजान शख्स

Nitish Kumar News: सीएम नीतीश कुमार जब पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करके मंच से वापस उतर रहे थे, तो एक व्यक्ति कागज लेकर सीएम के पास पहुंच गया. इस घटना से वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों में हड़कप मच गया.

सीएम नीतीश कुमार
Nitish Kumar Security Breach: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक सामने आई है. एक अजनबी शख्स मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनके पास पहुंच गया. यह घटना उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे. इस दौरान एकाएक एक व्यक्ति वहां कागज लेकर पहुंच गया. हालांकि, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की. घटना के दौरान आरोपी व्यक्ति अपने हाथ में पीला कागज लिए हुए था और सीधे मुख्यमंत्री की ओर बढ़ रहा था. इस नजारे को देखकर मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर के लिए अचंभित रह गए थे.

बता दें कि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री की सुरक्षा एक दो नहीं बल्कि 200 ट्रेन्ड कमांडो करते हैं. ट्रेन्ड कमांडों के इस दस्ते को स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानि SSG कहा जाता है. इस ग्रुप में पुलिस, ITBP, CRPF और NSG, SPG के ट्रेंड कमांडो शामिल होते हैं. 36 ट्रेन्ड और बेहद ही कड़ी ट्रेनिंग पा चुके कमांडो का एक दस्ता हमेशा सीएम के साथ साये की तरह मौजूद रहता है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी तीन लेयर में सिक्योरिटी घेरा बनाकर रहते हैं. पहले घेरे में SSG के कमांडोज के साथ-साथ DSP रैंक के अफसर शामिल होते हैं. दूसरे घेरे में स्पेशल ब्रांच के अधिकारी होते हैं, जो भीड़ पर नजर बनाकर रखते हैं. सबसे बाहरी और तीसरे घेरे में लोकल पुलिस के जवान होते हैं, जो सीएम के लिए रूट क्लियर कराने का काम करते हैं. 

इससे पहले मुख्यमंत्री के काफिले में एक अनजान कार घुस गई थी. हालांकि, बाद में सुरक्षा कर्मियों ने कार को साइड में लगवा दिया था. जांच में सामने आया था कि शख्स गलती से मुख्यमंत्री के काफिले के बीच में अपनी कार लेकर घुस गया था. इस घटना के लिए संबंधित शख्स ने माफी मांग ली थी. पटना से नालंदा रोड पर मुख्यमंत्री के काफिले के बीच में कुछ बाइक सवार घुस गए थे. जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत ट्रैफिक को बंद कराया था. अब इस मामले में 5 पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. फरवरी 2023 में समाधान यात्रा के दौरान औरंगाबाद में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई थी. तब किसी ने उनके ऊपर कुर्सी का एक टुकड़ा फेंक दिया गया था.

