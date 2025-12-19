सीएम नीतीश कुमार का अभेद्य सुरक्षा कवच, जानें कैसे काम करती है उनकी मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन

CM Nitish Kumar Security: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था अब बढ़ा दी गई. एक मुस्लिम महिला के हिजाब को हटाने मामले में सीएम नीतीश कुमार को पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी है. इसके बाद से खुफिया एजेंसियों ने सीएम की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है. दरअसल, खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती हैं. चलिए जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के सुरक्षा चक्र के बारे में, क्या-क्या सिक्योरिटी मिली है.

1. Z+ सिक्योरिटी

सीएम नीतीश कुमार को मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी के तहत करीब 55 जवान तैनात रहते हैं. जिसमें एसएसजी (Special Security Group) और बिहार पुलिस के कमांडो शामिल होते हैं.

2. स्पेशल इंटेलिजेंस टीम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी भी प्रोग्राम से पहले स्पेशल इंटेलिजेंस टीम (SIT) सक्रिय हो जाती है. स्पेशल इंटेलिजेंस टीम का काम संभावित खतरों का अनुमान लगाना और खुफिया जानकारी जुटाना होता है.

3. एडवांस सिक्योरिटी लीजनिंग

एडवांस सिक्योरिटी लीजनिंग सीएम की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी भी जगह पहुंचने से 24 से 48 घंटे पहले एडवांस सिक्योरिटी लीजनिंग (ASL) की टीम उस जगह का निरीक्षण करती है. जैसे सभा स्थल, हेलीपैड या सड़क मार्ग की चप्पे-चप्पे की जांच करना होता है.

4. डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर

सीएम नीतीश कुमार के सभा स्थल, हेलीपैड या सड़क मार्ग के हर एंट्री गेट पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है ताकि कोई हथियार लेकर घुस ना कर सके.

5. ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले या घर की तरफ आने वाली हर गाड़ी की पहचान ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के जरिए तुरंत की जाती है. ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन से आने वाली गाड़ी से खतरें को भांप लिया जाता है.

6. व्हील सर्विलांस सिस्टम

व्हील सर्विलांस सिस्टम से सीएम के काफिले के गुजरने वाले रास्तों और खड़ी गाड़ियों के निचले हिस्सों की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

7. बख्तरबंद गाड़ियां

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला बेहद आधुनिक और हाई टेक्नोलॉजी से लैस होता है. इसमें बख्तरबंद गाड़ियां शामिल होती हैं. सीएम जिस गाड़ी में बैठते हैं, वह बुलेटप्रूफ और बम-निरोधक क्षमताओं से लैस होती है.

8. क्लोज प्रोटेक्शन टीम

यह कमांडो की वह टीम है, जो हर वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में ढाल बनकर खड़ी रहती है. क्लोज प्रोटेक्शन टीम हमेशा सीएम पर नजर रखती हैं.

9. स्टैटिक गार्ड्स और एस्कॉर्ट्स

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर तैनात गार्ड्स और काफिले के आगे-पीछे चलने वाली गाड़ियां उन्हें चौतरफा सिक्योरिटी मुहैया करती हैं. जिसे स्टैटिक गार्ड्स और एस्कॉर्ट्स सुरक्षा कहते है.

10. CRPF और स्थानीय पुलिस

जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी जिले के दौरे पर होते हैं, तो स्थानीय पुलिस बाहरी घेरे को संभालती है. साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने का काम करती है. वहीं, सीएआरपीएफ के जवान भी सीएम की सुरक्षा में तैनात रहते हैं.

