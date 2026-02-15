Advertisement
JDU में 'निशांत' युग की शुरुआत! क्या बिहार सरकार में मिलने वाली है कोई बड़ी जिम्मेदारी? 'एक्टिव मोड' में आए CM नीतीश के बेटे, हलचल तेज

Nitish Kumar Son Nishant Kumar Latest News: क्या यह बिहार की राजनीति में 'निशांत युग' की शुरुआत है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गयाजी जिले में निशांत कुमार ने 'गंगा जल आपूर्ति योजना' के जलाशय का निरीक्षण करके विरोधियों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं.

Feb 15, 2026

'एक्टिव मोड' में आए CM नीतीश के बेटे निशांत कुमार
Nishant Kumar News: बिहार की राजनीति में पिछले एक साल से जिस सवाल पर सस्पेंस बना हुआ था, अब उस पर से पर्दा हटता दिख रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता ने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. हमेशा मीडिया से दूरी बनाकर रहने वाले निशांत कुमार को हाल ही में गयाजी जिले में एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी प्रोजेक्ट का जायजा लेते देखा गया. इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की, बल्कि अधिकारियों को अपने सुझाव भी दिए. इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी 'पॉलिटिकल लॉन्चिंग' की तैयारी पूरी हो चुकी है.

निशांत कुमार ने अहम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया

दरअसल, निशांत कुमार अचानक गयाजी जिले में 'गंगा जल आपूर्ति योजना' के जलाशय का निरीक्षण करने पहुंचे. अमूमन लाइमलाइट से दूर रहने वाले निशांत यहां किसी मंझे हुए राजनेता और प्रशासक की तरह नजर आए. उन्होंने न केवल जलाशय का बारीकी से निरीक्षण किया, बल्कि मौके पर मौजूद अधिकारियों से परियोजना के संचालन की पूरी जानकारी ली. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी चेक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

JDU में काफी लंबे अरसे से है निशांत की मांग

सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भीतर लंबे समय से निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग उठती रही है. पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तक सार्वजनिक रूप से यह इच्छा जता चुके हैं कि निशांत पार्टी में आएं और संगठन को मजबूती दें. पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं का मानना है कि निशांत के आने से पार्टी को एक युवा और पढ़ा-लिखा नेतृत्व मिलेगा.

पिता-पुत्र की मर्जी की सबसे ऊपर

हालांकि, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को है, एक निशांत कुमार को खुद और दूसरा- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को. संजय झा से लेकर ललन सिंह और विजय चौधरी तक पार्टी के सीनियर नेताओं ने पिता-पुत्र को कई बार इसके लिए मनाने-समझाने की कोशिश की है. हालांकि नीतीश और निशांत, दोनों ने ही इस विषय पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. मुख्यमंत्री हमेशा से परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, वहीं निशांत के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है. 

मार्च में हो सकता है सबकुछ क्लियर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्च में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निशांत कुमार को पार्टी में शामिल किया जा सकता है. उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य या फिर राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया जा सकता है. इससे उन्हें संगठन की बारिकियों को समझने का मौका मिलेगा. इतना ही नहीं नीतीश कुमार की कैबिनेट में भी उन्हें शामिल किया जा सकता है. अब सभी की निगाहें कैबिनेट विस्तार और जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक पर टिकी हुई हैं.

