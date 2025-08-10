Nishant Kumar: CM नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री तय! पटना में लगे पोस्टर, लोगों से करेंगे संवाद

CM Nitish Kumar Son Nishant Kumar: बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर हलचल उस वक्त बढ़ गई, जब जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से पटना की सड़कों पर निशांत कुमार के पोस्टर लगा दिए गए. इन पोस्टरों में निशांत कुमार द्वारा लोगों के साथ संवाद किए जाने की बात कही गई है. पोस्टर पर लिखा है- माननीय मुख्यमंत्री जी की सफल जन कल्याणकारी योजनाओं पर परिचर्चा. एक विचार निशांत के साथ. निशांत संवाद. इन पोस्टरों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल गरम हो गया है. पोस्टर के हिसाब से निशांत कुमार आज यानी रविवार (10 अगस्त) को पटना में एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम आज शाम 4 बजे से आयोजित होगा. माना जा रहा है कि इसी मंच से वे राजनीति में उतरने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं.

बता दें कि निशांत कुमार के सियासत में आने को लेकर काफी पहले से चर्चा हो रही है. जेडीयू में नेताओं का एक धड़ा मानता है कि निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने से पार्टी को फायदा मिलेगा. वहीं मीडिया से दूरी बनाकर रखने वाले निशांत कुमार ने भी चुनावी साल में इस झिझक को समाप्त किया है. वे अक्सर मीडिया के सामने आते हैं और अपने पिता नीतीश कुमार के लिए खुलकर चुनाव प्रचार करते हैं. अपने जन्मदिन के अवसर पर निशांत कुमार ने मीडिया से बात की थी और अपने पिता के लिए वोट मांगे थे. उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने बिहार के लिए काफी काम किया है और उन्हें एक बार फिर से सीएम बनाने की वे अपील करते हैं.

हाल ही में नीतीश के करीबी मंत्रियों में से एक डॉ. अशोक चौधरी ने कहा था कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए. अशोक चौधरी ने कहा था कि यह गलत भी नहीं है. यह विषय पूरी तरह नीतीश कुमार और निशांत कुमार की इच्छा पर निर्भर है. वे जिस क्षण चाहें, इंट्री हो जाएगी. इतना ही नहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशांत को पार्टी में लाने की सलाह नीतीश को दी थी.

