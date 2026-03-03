Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3128771
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने को लेकर सबसे बड़ी खबर, मंत्री श्रवण कुमार ने दे दिया इशारा

Nishant Kumar News: निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा अहम हिंट दिया है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सकारात्मक माहौल है और यह तय किया गया है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में भाग लें. इस पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता चाहते है कि निशांत राजनीति में आएं. पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:53 PM IST

Trending Photos

निशांत कुमार को लेकर बड़ी खबर
निशांत कुमार को लेकर बड़ी खबर

Nishant Kumar Will Be Go Rajya Sabha: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर बीते एक साल से अटकलों का दौर जारी है. राज्यसभा चुनाव आते ही जेडीयू पार्टी में एक बार फिर से निशांत कुमार की डिमांड तेज हो गई है. अब इस मामले में सीएम नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा अहम हिंट दिया है. निशांत कुमार के राज्यसभा जाने के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी स्तर पर इस संबंध में सकारात्मक माहौल है और यह तय किया गया है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में भाग लें.

होली के बाद राजनीति में आएंगे निशांत?

मंत्री श्रवण कुमार ने आगे कहा कि उनके (निशांत कुमार) आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं में उत्साह बढ़ेगा. श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा कि पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद ही आगे उच्च स्तर पर उनकी भूमिका को लेकर निर्णय लिया जाएगा. उनके इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि होली के मौके पर निशांत कुमार की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

निशांत को लेकर बात चल रही है- मंत्री विजय चौधरी

 इस पर जेडीयू के सीनियर नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत के राजनीति में आने की बात पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता चाहते है कि निशांत राजनीति में आएं पूरी पार्टी निशांत का स्वागत करेगी. विजय चौधरी ने कहा कि राज्यसभा में के पांचों सीट पर एनडीए की जीत होगी. जो संख्या गणित है, उसके हिसाब से कम से कम दो सीट जेडीयू के खाते में आनी चाहिए. 

मंत्री विजय चौधरी ने आगे कहा कि इन दो सीट पर जेडीयू के तरह से कौन जाएंगे, यह निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है. उन्होंने कहा कि निशांत के राजनीति में आने की बात पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता चाहते है कि निशांत राजनीति में आएं. पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी.

TAGS

nishant kumarShravan Kumar JDUBihar politics

Trending news

Rajya Sabha Election 2026
AIMIM-BSP ने बनाई दूरी तो NDA की पांचों उंगलियां घी में, जानें 5वीं सीट का पूरा गणित
nishant kumar
निशांत कुमार ज्वाइन कर रहे पॉलिटिक्स? मंत्री श्रवण कुमार ने दे दिया बड़ा इशारा
Sitamarhi News
भारत-नेपाल बॉर्डर सील, सीतामढ़ी में सुरक्षा सख्त, जानें इसके पीछे क्या है बड़ी वजह?
Jharkhand news
घाटशिला में 19 जोड़ों का ऐतिहासिक सामूहिक विवाह: डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी की पहल
Begusarai News
Begusarai: बजरंगबली की मूर्ति तोड़े जाने से इलाके में तनाव, पुलिस ने संभाले हालात
Bihar News
भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी ब्यूरो का एक्शन: 2024 की तुलना में 28 गुना ज्यादा केस
Jharkhand SIR
झारखंड में वोटर लिस्ट पर महासंग्राम: अप्रैल से शुरू होगी SIR, भाजपा-JMM में ठनी
patna news
ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव: अब एक ही गलती के लिए दिन भर में कटेगा सिर्फ एक चलान
Begusarai News
होमगार्ड अभ्यर्थियों की भूख हड़तालः धरने पर बैठे कैंडिडेट्स से मिले RJD विधायक
chandra grahan 2026
चंद्र ग्रहण का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आचार्य डॉ. राजनाथ झा ने दी जानकारी