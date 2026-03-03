निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने को लेकर सबसे बड़ी खबर, मंत्री श्रवण कुमार ने दे दिया इशारा

Nishant Kumar Will Be Go Rajya Sabha: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर बीते एक साल से अटकलों का दौर जारी है. राज्यसभा चुनाव आते ही जेडीयू पार्टी में एक बार फिर से निशांत कुमार की डिमांड तेज हो गई है. अब इस मामले में सीएम नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा अहम हिंट दिया है. निशांत कुमार के राज्यसभा जाने के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी स्तर पर इस संबंध में सकारात्मक माहौल है और यह तय किया गया है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में भाग लें.

होली के बाद राजनीति में आएंगे निशांत?

मंत्री श्रवण कुमार ने आगे कहा कि उनके (निशांत कुमार) आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं में उत्साह बढ़ेगा. श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा कि पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद ही आगे उच्च स्तर पर उनकी भूमिका को लेकर निर्णय लिया जाएगा. उनके इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि होली के मौके पर निशांत कुमार की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है.

निशांत को लेकर बात चल रही है- मंत्री विजय चौधरी

इस पर जेडीयू के सीनियर नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत के राजनीति में आने की बात पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता चाहते है कि निशांत राजनीति में आएं पूरी पार्टी निशांत का स्वागत करेगी. विजय चौधरी ने कहा कि राज्यसभा में के पांचों सीट पर एनडीए की जीत होगी. जो संख्या गणित है, उसके हिसाब से कम से कम दो सीट जेडीयू के खाते में आनी चाहिए.

मंत्री विजय चौधरी ने आगे कहा कि इन दो सीट पर जेडीयू के तरह से कौन जाएंगे, यह निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है. उन्होंने कहा कि निशांत के राजनीति में आने की बात पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता चाहते है कि निशांत राजनीति में आएं. पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी.