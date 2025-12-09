Nishant Kumar: नीतीश CM तो बन गए पर JDU को अभी भी निशांत कुमार का इंतजार! पटना में लगे नए पोस्टरों से सियासत गरमाई

Nishant Kumar Posters In Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस पूरे साल सुर्खियों में रहे. चुनावी साल में वे काफी एक्टिव दिखे, जिससे उनके सियासत में एंट्री की अटकलें लगाई जाती रहीं. चुनावों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार प्रदेश की कमान संभाल ली है. इसके बावजूद उनकी पार्टी जेडीयू को निशांत कुमार का इंतजार है. दरअसल, बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर से राजधानी पटना की सड़कों पर निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में निशांत कुमार से पार्टी की कमान संभालने की अपील की गई है.

जानकारी के मुताबिक, जेडीयू के एक कार्यकर्ता कृष्ण पटेल ने इन पोस्टरों को लगवाया है. इन पोस्टरों पर लिखा है- नीतीश सेवक मांगे निशांत... अब पार्टी की कमान संभालें निशांत भाई... बता दें कि पिछले साल होली से लेकर अभी तक पार्टी नेताओं का एक धड़ा काफी लंबे समय से निशांत से पार्टी ज्वाइन करने की अपील कर रहा है. हालांकि, पार्टी की ओर से साफ कर दिया है कि इस पर अंतिम फैसला निशांत कुमार को ही लेना है. हाल ही में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी यही बात कही थी. संजय झा ने कहा था कि पार्टी के शुभचिंतक, समर्थक और सभी लोग चाहते हैं कि अब निशांत राजनीति में आकर पार्टी का काम करें. अब इस बारे में उन्हीं को फैसला लेना है कि कब वे यह फैसला लेते हैं और पार्टी में काम करते हैं.

ये भी पढ़ें- 9 दिसंबर या 26 जुलाई... कब है शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन? नोट कर लें सही डेट

Add Zee News as a Preferred Source

निशांत कुमार को लेकर कयासबाजी तो बहुत चलती है, लेकिन उन्होंने इस बारे में खुलकर कभी बातचीत नहीं की. पिछले एक साल से वे लगातार मीडिया के कैमरे फेस कर रहे हैं और हर बार अपने पिताजी के लिए ही जनता का आशीर्वाद मांगते रहे हैं. जब उनसे पूछा जाता था कि वे राजनीति में कब आएंगे, तो निशांत कुमार हल्की मुस्कान के साथ इस सवाल को टाल जाते थे. बिहार एनडीए में शामिल HAM और RLM जैसे घटक दल भी निशांत कुमार को सियासत ज्वाइन करने की सलाह दे चुके हैं.