Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3172395
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'20 साल वहां रहे, अब यहीं रहेंगे', नीतीश कुमार का शपथ लेने से पहले बड़ा बयान

Bihar Politics: बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने पिछले महीने बिहार विधान परिषद (MLC) के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया था. नीतीश कुमार ने साल 1985 में एक विधायक के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया था.

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 09, 2026, 05:48 PM IST

Trending Photos

नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)
नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)

CM Nitish Kumar: बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के लिए शपथ लेने के लिए दिल्ली गुरुवार को आ गए हैं. शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने तय कर लिया है. यहां रहेंगे, वहां वाला छोड़ेंगे फिर उसके बाद यही रहेगा. हम उसी (शपथ) के लिए आए हैं, कल सबेरे जा रहे हैं. वहां सब छोड़ देंगे. 20 साल वहां रहे हैं, अब हम यहीं रहेंगे.

बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने पिछले महीने बिहार विधान परिषद (MLC) के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया था. जदयू प्रमुख राज्यसभा नीतीश कुमार के लिए चुने गए हैं. 5 मार्च को 75 वर्षीय नेता नीतीश कुमार ने एक भावुक संदेश लिखकर अपने फैसले का ऐलान किया था. इससे पहले उन्हें सर्वसम्मति से जनता दल (यूनाइटेड) यानी जदयू का अध्यक्ष फिर से चुना गया था. 

नीतीश कुमार ने साल 1985 में एक विधायक के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया था. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर सेवा देने वाले नीतीश कुमार पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. वह देश के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Explained: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी का दावा कितना मजबूत?

TAGS

CM nitish kumarRajya sabhaBihar News

Trending news

Dhanbad News
'प्लीज मुझे माफ कर दो', महिला कॉलेज की दीवार पर प्रेमी ने चिपकाए माफीनामे के पोस्टर
Dhanbad News
'प्लीज मुझे माफ कर दो', महिला कॉलेज की दीवार पर प्रेमी ने चिपकाए माफीनामे के पोस्टर
CM nitish kumar
'20 साल वहां रहे, अब यहीं रहेंगे', नीतीश कुमार का शपथ लेने से पहले बड़ा बयान
Araria Forbesganj Murder
अररिया में गला काटा, भीड़ ने आरोपी को उतारा मौत के घाट, विपक्ष ने सरकार को घेरा
Samrat Choudhary
सुरक्षा का लेयर बता रहा सम्राट चौधरी की किस्मत चमक रही है, रवाना हुए दिल्ली
Araria Double Murder
आखिर नूर हसन ने ऐसा क्या किया था कि राहुल चौहान को काट दी उसकी गर्दन?
Shakti Singh Yadav
RJD यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं सम्राट चौधरी और लालू प्रसाद यादव उसके चांसलर: शक्ति
Sheohar news
शिवहर में दरोगा के टूटे पैर पर चढ़ा दिया गत्ता, सलाइन पाइप से बांधकर किया इलाज
Bihar News
पैर में कार्टन और स्लाइन पाइप! शिवहर सदर अस्पताल में दिखा इलाज का अजीबोगरीब तरीका
Lakhisarai news
लखीसराय में EOU का एक्शन, पूर्व डीएम मिथिलेश मिश्र के कार्यकाल की फाइलें खंगाली गईं