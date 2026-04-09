'20 साल वहां रहे, अब यहीं रहेंगे', नीतीश कुमार का शपथ लेने से पहले बड़ा बयान

CM Nitish Kumar: बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के लिए शपथ लेने के लिए दिल्ली गुरुवार को आ गए हैं. शपथ लेने से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने तय कर लिया है. यहां रहेंगे, वहां वाला छोड़ेंगे फिर उसके बाद यही रहेगा. हम उसी (शपथ) के लिए आए हैं, कल सबेरे जा रहे हैं. वहां सब छोड़ देंगे. 20 साल वहां रहे हैं, अब हम यहीं रहेंगे.

बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने पिछले महीने बिहार विधान परिषद (MLC) के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया था. जदयू प्रमुख राज्यसभा नीतीश कुमार के लिए चुने गए हैं. 5 मार्च को 75 वर्षीय नेता नीतीश कुमार ने एक भावुक संदेश लिखकर अपने फैसले का ऐलान किया था. इससे पहले उन्हें सर्वसम्मति से जनता दल (यूनाइटेड) यानी जदयू का अध्यक्ष फिर से चुना गया था.

नीतीश कुमार ने साल 1985 में एक विधायक के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया था. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर सेवा देने वाले नीतीश कुमार पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. वह देश के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं.

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