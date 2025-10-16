Bihar Chunav 2025: महिलाओं को साधने में PM मोदी से आगे निकल गए CM नीतीश कुमार

Bihar Female Voter: बिहार चुनाव की रणभेरी बजते ही महारथियों की फौज सजने लगी है. इस चुनावी समर में सबसे पहले बीजेपी और उसके बाद जेडीयू ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार है. दूसरे दलों की ओर से भी यह कोशिश जारी है. एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू दोनों को सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है, लेकिन दोनों अपने-अपने शीर्ष नेता को इसका क्रेडिट दे रहे हैं. बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बार भी 'मोदी की गारंटी' चलेगी और उनके 'साइलेंट वोटर' एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे. वहीं जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किए हैं और महिलाएं एक बार फिर से उनको सीएम बनाएंगी. चुनावी घोषणा से पहले नीतीश कुमार ने उनको खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और टिकट वितरण में भी बीजेपी से आगे निकल गए.

जेडीयू ने अपने हिस्से की सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. नीतीश कुमार ने इस चुनाव 14 सीटों पर महिला कैंडिडेट को उतारा है. जेडीयू ने मधेपुरा से कविता साहा, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी और विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को टिकट दिया है. इसी तरह से केसरिया से शालिनी मिश्रा, शिवहर से श्वेता गुप्ता, बाबूबरही से मीना कामत और फुलपरास से शीला मंडल को जेडीयू का टिकट मिला है. अररिया से शगुफ्ता अजीम, धमदाहा से लेशी सिंह, बेलागंज से मनोरमा देवी, नवादा से विभा देवी, बेलागंज से मनोरमा देवी और नवादा से विभा देवी को मैदान में उतारा गया है.

दूसरी ओर बीजेपी ने अपने हिस्से की 101 सीटों में से पीएम मोदी के 'साइलेंट वोटर' यानी आधी आबादी को सिर्फ 12 सीटें दी हैं. बीजेपी की ओर से बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वरसालीगंज से अरुणा देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, छपरा से छोटी कुमारी और कोचाधामन से वीणा देवी के साथ मोहनिया से संगीता कुमारी को टिकट दिया गया है. बता दें कि बिहार में कुल 3.39 करोड़ महिला वोटर हैं और चुनावों में उनकी भूमिका पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहती है. राजनीतिक दलों की यह उदासीनता महिलाओं को निश्चित तौर पर निराश करेगा.

