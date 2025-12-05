Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3030503
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी पहल, 3 नए विभाग बनाने का दिया आदेश

Nitish Kumar Initiatives: बिहार के युवाओं के लिए अगला 5 साल शानदार हो सकता है. एनडीए सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा ही है. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 3 नए विभाग बनाने का आदेश दिया है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:18 PM IST

Trending Photos

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)

Nitish Kumar Initiatives: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 3 नए विभाग बनाने का आदेश दिया है. इन नए विभागों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है. मुख्यमंत्री ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हमलोगों ने अगले 5 वर्षों (2025-30) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए. साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए. इसके लिए राज्य में अलग से तीन नए विभाग- युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है. इन तीन नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी. युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है.

उन्होंने आगे लिखा कि राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा का विकास हो और समाज के सभी वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगारपरक शिक्षा मिल सके. आप सभी को पता है कि राज्य में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है एवं भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई बड़े-छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है. राज्य में अलग से नागर विमानन विभाग के सृजन से इसमें तेजी आएगी, औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इससे राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात में मदद मिलेगी.

READ ALSO: निशांत के पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर फिर आया बड़ा अपडेट, संजय झा ने कही ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने कहा, इसके अतिरिक्त हमलोगों ने अलग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय एवं बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम (Bihar Marketing Promotion Corporation) सृजित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन कर युवाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित कौशल विकास के लिए प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी ताकि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी/ रोजगार का अवसर मिल सके.

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम (Bihar Marketing Promotion Corporation) के सृजन से राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग लगातार काम कर रहे हैं. अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों, उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए हमलोग कृतसंकल्पित हैं.

TAGS

nitish kumar

Trending news

nitish kumar
नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी पहल, 3 नए विभाग बनेंगे
Bihar News
बिहार विधानसभा का पांच दिवसीय सत्र समाप्त, अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी
nishant kumar
निशांत के पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर फिर आया बड़ा अपडेट, संजय झा ने कही ये बात
Shivani Verma
BPSC Teacher हत्याकांड में बड़ा खुलासा! शिवानी वर्मा नहीं, कोई और टीचर थी निशाने पर
Nawada job camp
परीक्षा नहीं, सीधे नौकरी! नवादा में 6 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला, जानें डिटेल
Begusarai News
बेगूसराय में कार-ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत, नौ लोग गंभीर रूप से घायल
Giridih news
Giridih News: जयमाला के बाद बाराती और घराती पहुंचे थाने, ऐसे सुलझा विवाद
BLO
UP, MP और पश्चिम बंगाल के BLO बिहार के BLO से सीखें स्ट्रेस मैनेजमेंट
Bihar Bulldozer Action
समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सुपौल और भागलपुर में गरजा बुलडोजर
Jharkhand news
Jharkhand News: FSO-CDPO रिजल्ट में हो रही देरी पर राज्यपाल ने जताई गंभीर चिंता