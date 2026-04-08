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Nitish Kumar: कल दोपहर को दिल्ली रवाना होंगे CM नीतीश, 10 अप्रैल को लेंगे राज्यसभा सांसद पद की शपथ

Nitish Kumar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी गुरुवार (09 अप्रैल) को दोपहर 3.20 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां परसों यानी 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य पद की शपथ लेंगे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:15 PM IST

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सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Nitish Kumar Latest News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी गुरुवार (09 अप्रैल) को दोपहर 3.20 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे. वहां वे 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य पद की शपथ लेंगे. इसके बाद जेडीयू नेताओं के साथ एक अहम मीटिंग करने वाले हैं. इसके वापस पटना लौट आएंगे. दिल्ली जाने से पहले सीएम आज आखिरी बार कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां परसों यानी 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य पद की शपथ लेंगे.

मंत्रश्री विजय चौधरी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री इसके बाद पटना वापस आएंगे और सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे. नई सरकार के बारे में संक्षेप में जानकारी देते हुए विजय चौधरी ने कहा कि सीएम के इस्तीफा के बाद एनडीए के सभी दल एक साथ बैठेंगे और नई सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे. इस दौरान विजय चौधरी ने नए सीएम का खुलासा नहीं किया. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप जिसे रेस में शामिल कर दें, वही बनेगा. 

ये भी पढ़ें- सम्राट चौधरी के बहाने शक्ति सिंह यादव ने हर्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी का ईगो

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ज़ी मीडिया के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल के मुताबिक, 10 तारीख को सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं. इस दौरान दोनों के बीच नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है. इसके बाद 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस पटना लौटेंगे. 12 या 13 अप्रैल को पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नए सीएम का चुनाव होगा. इसके बाद 14 अप्रैल को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 18 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा.

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