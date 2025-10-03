Bihar Politics: चुनाव से पहले CM नीतीश का एक और बड़ा दांव! महिलाओं के अकाउंट में आज फिर आए 10 हजार रुपये

Mukhyamantri Mahila Rojgaar Yojana: बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि इसी सप्ताह चुनाव की तारीखे घोषित कर दी जाएंगी. इसके बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का काम किया है. सीएम नीतीश ने आज बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में 10- 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए हैं. यह धनराशि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ट्रांसफर की गई है. खास बात यह है कि महिलाओं को यह राशि लौटानी भी नहीं है. इसे सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहे. यह दूसरा मौका है जब योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली गई. इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 75 लाख महिलाओं को 7500 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

बता दें कि अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश ने हर घर की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा की थी. सितंबर से यह योजना लागू भी हो गई थी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला रोजगार योजना विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार का सबसे बड़ा दांव है, जो न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल देगा बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर वोट बैंक को भी मजबूत करेगा.

