बिहार में बाढ़ पीड़ितों को मिली राहत, CM नीतीश ने 456 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में भेजे, चेक कीजिए
बिहार में बाढ़ पीड़ितों को मिली राहत, CM नीतीश ने 456 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में भेजे, चेक कीजिए

CM Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में 456 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को यह राहत राशि 20 अगस्त दिन बुधवार को दी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 20, 2025, 04:38 PM IST

नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)
Patna/पटना: सीएम नीतीश कुमार ने 20 अगस्त, 2025 बुधवार को बाढ़ से प्रभावित 6.51 लाख से ज्यादा परिवारों को राहत प्रदान की. उन्होंने उनके बैंक खातों में सीधे 456 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसपर की. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 7,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई.

रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए
पटना स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित एक समारोह में यह राशि ट्रांसफर की गई. सीएमओ के बयान में कहा गया  कि12 जिलों के 6,51,602 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में कुल 456.12 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए. मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रति परिवार 6,000 रुपये की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 7,000 रुपये करने की घोषणा की थी.

कई नदियां उफान पर
अधिकारियों ने 20 अगस्त, दिन बुधवार को बताया कि बिहार में बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, जहां पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं. बयान में कहा गया है कि प्रभावित जिलों में भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सितंबर में बारिश की आशंका के चलते सतर्क रहने का भी निर्देश दिया.

मीटिंग में ये लोग रहे मौजूद
बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

