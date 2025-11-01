Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983746
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: 'अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात...' बिहार में वोटिंग से पहले CM नीतीश का वीडियो संदेश वायरल

Nitish Kumar News: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो संदेश के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा और बिहार की जनता से वोट मांगा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहारी कहलाना एक अपमान समझा जाता था. लेकिन आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:49 AM IST

Trending Photos

सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

Nitish Kumar Video Message: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 06 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहारवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है. इस संदेश में उन्होंने राज्य की जनता से अपील की है कि वे एक बार फिर एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताएं और नए, विकसित बिहार के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं. वीडियो संदेश की शुरुआत में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से अब तक जनता ने लगातार सेवा का अवसर दिया है. जब हमने बिहार की बागडोर संभाली थी, तब राज्य की स्थिति बेहद खराब थी, उस समय बिहारी कहलाना एक अपमान समझा जाता था. लेकिन आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात है.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके नेतृत्व में सरकार ने सबसे पहले विधि-व्यवस्था को सुधारा, जिससे अपराध में कमी आई और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी. उन्होंने कहा कि उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि और युवाओं के रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार किए गए. महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन हमने उन्हें इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं. वे अपने परिवार और बच्चों के लिए हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने समाज के हर तबके के विकास के लिए काम किया है और कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी कई जनसभाएं

नीतीश कुमार ने गर्व से कहा कि अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात है, अपमान की नहीं. सीएम ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का विशेष आभार जताते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की रफ्तार में तेजी आई है. जनता से अपील करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि  इस बार चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं. हमें एक और मौका दें ताकि हम बिहार को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल कर सकें. वीडियो संदेश के अंत में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे 6 और 11 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना वोट जरूर डालें.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Nitsh kumar

Trending news

bihar chunav 2025
'अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात...' वोटिंग से पहले CM नीतीश का वीडियो संदेश वायरल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: खेसारी ने जंगलराज का किया समर्थन तो भड़के मनोज तिवारी
Bhojpuri news
छठ के बाद भी गूंज रहा है 'पलायन का दर्द', इस छठ गीत ने बिहार के हर घर को रुलाया!
Dularchand Murder Case
फेफड़ा फटा-पसलियां टूटीं.., दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई मौत की वजह
bihar chunav 2025
'जनसुराजी था, जनसुराजी हूं और जनसुराजी रहूंगा', नामांकन रद्द पर नारायण ने दी सफाई
Danapur news
RJD विधायक रीतलाल यादव के पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला?
Montha Cyclonic
आखिरी मौके पर चम्पारण में मोंथा का कहर,बासमती और काला नमक समेत लाखों की फसलें बर्बाद
bihar chunav 2025
'मेरी हत्या करवाना चाहता है जयचंद', तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से मांगी सुरक्षा
Bhagalpur News
1500 महिलाओं से 6 करोड़ की ठगी, भागलपुर का आयुष झा बना सबसे बड़ा 'नटवरलाल'!
Mahagathbandhan
दोस्ताना संघर्ष से टूटा महागठबंधन! CPI ने कांग्रेस उम्मीदवार को बताया BJP का एजेंट