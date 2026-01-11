Advertisement
नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' की डेट फाइनल, जानें क्या-क्या करेंगे मुख्यमंत्री

Nitish Kumar Yatra: 'समृद्धि यात्रा' के जरिए सीएम नीतीश कुमार बिहार की नब्ज टटोलेंगे. वहीं, जिलों के लिए खास प्लान भी तैयार है. इसकी जानकारी मुख्य सचिव (CS) प्रत्यय अमृत ने दी.

Jan 11, 2026

सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी को अपनी 'समृद्धि यात्रा' शुरू करेंगे (File Photo)
Nitish Kumar Samriddhi Yatra: सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी, 2026 दिन शुक्रवार से अपनी 'समृद्धि यात्रा' शुरू करेंगे. इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करेंगे और सरकारी योजनाओं के लागू होने की समीक्षा करेंगे. 11 जनवरी, 2026 दिन रविवार को इस संबंध में मुख्य सचिव (CS) प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के प्रमुखों, डीएम और एसपी को पत्र लिखा. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कुमार लोगों से बातचीत भी करेंगे.

सीएम नीतीश की यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा होगा
दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं. सीएम नीतीश की यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा होगा. मंत्रिमंडल सचिवालय ने पत्र जारी किया. पत्र में राज्य के सभी जिलों में तैयारी करने का निर्देश दिया गया है. जारी पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस यात्रा में सात निश्चित के तहत कई योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. साथ ही जिलों में समीक्षा बैठक करेंगे.

समृद्धि यात्रा पर जदयू का बयान
बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं. नीतीश कुमार इस कड़कड़ाती ठंड में यात्रा पर निकल रहे हैं. यात्रा किस बात के लिए अपने निजी संपत्ति के विकास के लिए नहीं, परिवार के लिए राजनीतिक समायोजन के लिए नहीं, बल्कि बिहार को समृद्ध बनाने में 7 निश्चय की भूमिका और प्रगति यात्रा की समीक्षा उस संबंध में लिए गए फैसले उद्घाटन और शिलान्यास ये मूलमंत्र है. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के विकास का जनता के अदालत में सीधा संवाद बिहार की समृद्धि का कारक होगा. बिहार को सात निश्चय पार्ट थ्री में बिहार को विकसित राज्य बनाने में सहायक होगा.

यह भी पढ़ें: '100 दिन चुप रहूंगा, फिर बोलूंगा', एक महीना बाद पटना लौटते ही गरजे तेजस्वी यादव

