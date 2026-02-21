बिहार के किसानों को खुशखबरी: मोंथा से हुए नुकसान की भरपाई करेगी बिहार सरकार, CM नीतीश आज सौंपेंगे चेक

Bihar Politics: बीते दिनों मोंथा तूफान ने बिहार में जमकर कहर बरपाया था. इस चक्रवाती तूफान से हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था. अन्नदाताओं की मेहनत को समझते हुए सीएम नीतीश ने उनको मुआवजा देने का वादा किया था. आज (शनिवार, 21 फरवरी) मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किसान को क्षतिपूर्ति अनुदान देंगे.

यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास (1 अणे मार्ग) पर सुबह 10 बजे आयोजित किए जाएंगे. जानकारी के अनुसार, किसानों को क्षतिपूर्ति राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इस दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम में मोंथा चक्रवात से प्रभावित फसल के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा. बता दें कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में आए मोंथा चक्रवाती तूफान के दौरान बिहार के लगभग 12 जिलों के किसानों को काफी नुकसान हुआ था. उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी.

इस तूफान का सबसे ज्यादा कहर जिन जिलों में देखने को मिला था, उनमें बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल मुख्य रूप से शामिल हैं. जिन किसानों की 33% से अधिक फसल बर्बाद हुई है, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.