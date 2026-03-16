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राज्यसभा चुनाव के बाद 'सुपर एक्टिव' मोड में नीतीश, भागलपुर और बांका को मिलेगी करोड़ों की सौगात

CM Nitish Kumar: भागलपुर जिले में सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों को रफ्तार देते हुए करोड़ों रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे. इस दौरान सीएम नीतीश 271 करोड़ की 56 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार बांका जिले में भी योजनाओं की शुरुआत करेंगे. वह 591 करोड़ की भारी-भरकम लागत से 219 योजनाओं का शिलान्यास होगा.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 16, 2026, 11:45 PM IST

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नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)
नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)

Samruddhi Yatra: बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी शांत होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपनी यात्रा पर निकलेंगे. वह इस दौरान पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं. 17 मार्च, 2026 दिन मंगलवार से सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा फिर से शुरू हो रहा है, जिसके तहत सीएम भागलपुर और बांका जिले का दौरा करेंगे. नीतीश कुमार के यात्रा के दौरान उनके साथ बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे.

सीएम नीतीश का भागलपुर दौरा
भागलपुर जिले में सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों को रफ्तार देते हुए करोड़ों रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे. इस दौरान सीएम नीतीश 271 करोड़ की 56 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. साथ ही वह 171 करोड़ की लागत से 88 योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे. साथ ही कई विकास कार्य की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सात निश्चय और जल-जीवन-हरियाली अभियान की प्रगति का जायजा लेंगे.

नीतीश बांका में देंगे परियोजनाओं की सौगात
अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार बांका जिले में भी योजनाओं की शुरुआत करेंगे. वह 591 करोड़ की भारी-भरकम लागत से 219 योजनाओं का शिलान्यास होगा. इस दौरान 118 करोड़ की लागत से पूरी हो चुकी 278 योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा. नीतीश कुमार बांका में भी अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे.

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10 मार्च से समृद्धि यात्रा पर हैं सीएम नीतीश
इससे पहले सीएम नीतीश कुमार इन जिलों का दौरा कर चुके हैं. जिनमें 10, 11 और 12 मार्च को मधेपुरा. 10 मार्च को सुपौल और मधेपुरा में कार्यक्रम में था. 11 मार्च को किशनगंज और अररिया में समृद्धि यात्रा पर थे. 12 मार्च को कटिहार और पूर्णिया में कार्यक्रम शामिल हुए थे. 13 मार्च को मधेपुरा से सहरसा और खगड़िया में सीएम थे. 14 मार्च को बेगूसराय और शेखपुरा में कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने शिरकत की थी.

यह भी पढ़ें: अब ऐसा होगा बिहार:राज्यसभा चुनाव के बाद केवल CM की ही कुर्सी खाली होने वाली नहीं है!

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