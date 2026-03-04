नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज, संजय झा बने BJP और JDU के बीच सेतु-सूत्र

Patna News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों ने दावा किया है. कि पिछले कई दिनों से चल रही बंद कमरों की बैठकों के बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता की कमान किसी और को सौंपकर राज्यसभा जा सकते हैं.
Trending Photos
Bihar Politics: बिहार के सियासी गलियारों से होली के दिन सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए गठबंधन के भीतर सहमति बन गई है. इसका दावा सूत्रों ने किया है. सूत्रों का दावा है कि पिछले कई दिनों से चल रही बंद कमरों की बैठकों के बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता की कमान किसी और को सौंपकर राज्यसभा जा सकते हैं. बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा इस बारे में बीजेपी से लगातार बातचीत कर रहे हैं. हालांकि अभी तक सहमति जैसी कोई बात सामने नहीं आई है.
सूत्रों के अनुसार, संजय झा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और सीएम नीतीश कुमार के बीच एक 'सेतु' का काम कर रहे हैं. पटना के सियायी हलकों में चर्चा हो रही है कि वह लगातार नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति के लिए राजी करने में जुटे हुए हैं. अटकलें लगाई जा रही हैं कि संजय झा की मध्यस्थता के बाद बात लगभग पक्की मानी जा रही है.
दरअसल, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च, 2026 दिन गुरुवार को है. अगर इन अकटलों में सच्चाई है, तो अगले 24 से 48 घंटों के भीतर बिहार की राजनीति में एक बड़ा धमाका हो सकता है. इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, तो बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नए चेहरे के नाम पर मुहर लग सकती है. अगर ऐसा हुआ तो पूरी बिहार की सत्ता का पूरा समीकरण बदल जाएगा.
रिपोर्ट: रजनीश
यह भी पढ़ें: Who is Shivesh Ram: कौन हैं शिवेश राम? जिन्हें बीजेपी ने दिया राज्यसभा का टिकट