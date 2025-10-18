Bihar: 21 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत, मुजफ्फरपुर से CM नीतीश भरेंगे हुंकार

Bihar Chunav 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से होगी, जहां मुख्यमंत्री एक ही दिन में दो बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे. जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री की पहली सभा मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जाएगी. इसके लिए मीनापुर हाईस्कूल के खेल मैदान को स्थल के रूप में चुना गया है. यह सभा दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को संबोधित करेंगे.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियां

इसके बाद मुख्यमंत्री की दूसरी सभा कांटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जाएगी. यह सभा दोपहर 2 बजे से होने की संभावना है. जिला पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि दोनों जगहों पर चुनावी सभा की तैयारी जोर-शोर से शुरू की जाए. मीनापुर की सभा के लिए आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, जबकि कांटी की सभा के लिए जगह का चयन और अन्य व्यवस्थाओं पर काम चल रहा है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सभा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. मंच निर्माण, पंडाल, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और परिवहन जैसी तैयारियों की निगरानी के लिए स्थानीय नेताओं को दायित्व दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदेशभर में चुनावी माहौल को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह सभा न सिर्फ जदयू के लिए प्रचार की शुरुआत होगी, बल्कि यह प्रदेशभर में चुनावी माहौल को भी गति देगी. मीनापुर और कांटी दोनों ही विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जहां से नीतीश कुमार के भाषण का सीधा असर आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा. स्थानीय कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के संबोधन से विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक सीधे पहुंचेगी. बता दें कि मुख्यमंत्री की 21 अक्टूबर की दोनों सभाएं आगामी चुनाव में जदयू के चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री राज्य के अन्य जिलों में भी चुनावी रैलियों का सिलसिला जारी रखेंगे.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!