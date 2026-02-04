Advertisement
Bihar Politics: बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे CM नीतीश, जल्द काफिले में होगी शामिल

Nitish Kumar Car: मुख्यमंत्री नीतीश कुमाक्षर को हाल-फिलहाल में कई बार धमकियां मिल चुकी हैं. उनकी सुरक्षा में सेंधमारी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. जिसके कारण से अब सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए बुलेट प्रूफ रेंज रोवर कार खरीदने का फैसला लिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:54 AM IST

बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे CM नीतीश (फाइल फोटो)
Nitish Kumar Bulletproof Range Rover: बिहार सरकार ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ियों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए अब उनके काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल की जाएंगी. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बुलेट प्रूफ रेंज रोवर में सफर किया करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सीएम के काफिले में जल्द ही रेंज रोवर की नई गाड़ियां शामिल होने वाली हैं. राज्य सरकार ने इन गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेंज रोवर जैसी लग्जरी एसयूवी का इस्तेमाल करते दिखेंगे. 

बता दें कि मुख्यमंत्री अभी तक सरकारी दौरों और कार्यक्रमों में हुंडई ईवी कार और अन्य इंडियन गाड़ियों का ही इस्तेमाल करते दिखे हैं. लेकिन अब सरकार ने अब सीएम को बुलेट प्रूफ रेंज रोवर  गाड़ी देने का फैसला लिया है. कहा जा रहा है कि हाल-फिलहाल में सीएम को जो धमकियां मिली हैं, उसी के कारण उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है. हालांकि, रेंज रोवर गाड़ियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से हाई-सिक्योरिटी मूवमेंट, बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों या विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी आधिकारिक यात्राओं में रेंज रोवर जैसी ही हाई-सिक्योरिटी श्रेणी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इस तरह की गाड़ी लेने को सुरक्षा मानकों के अनुरूप कदम माना जा रहा है. जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार ने गाड़ियों की खरीद को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है. तकनीकी मानकों, सुरक्षा फीचर्स और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की जांच की जा रही है. सरकार का कहना है कि यह कदम पूरी तरह सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है.

Nitish Kumar Carnitish kumarBihar politics

