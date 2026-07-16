'बिहार में अब AI तकनीक से पढ़ेंगे बच्चे', CM सम्राट की घोषणा पर RJD-कांग्रेस का तंज, BJP का पलटवार

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है जल्द ही बिहार में अब AI टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अब केवल पारंपरिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अध्ययन सहायता, विस्तृत नोट्स और मॉक टेस्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर सियासत देखने को मिल रही है. शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी स्वागत किया. बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने AI की पढ़ाई को लेकर भी घोषणा की है. बिहार में इसकी पढ़ाई कराई जाएगी. बदलते दौर में इसकी काफी आवश्यकता है. टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब बिहार के विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे. सरकार की यह एक अच्छी पहल है.
जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि तकनीक पर आधारित शिक्षा और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि नए टेक्नोलॉजी के जरिए अब बिहार के बच्चों को पढ़ाया जाएगा. प्राथमिक सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है. वहीं, इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, जो सुनने में तो काफी अच्छी लग रही हैं और कहीं ना कहीं सराहना की पात्र भी हैं. उन्होंने कहा कि इनको जब धरातल पर उतारने की बात हो रही है तो यह बातें केवल मीडिया में उछाली हुई, उनकी कल्पनाएं हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह धरातल पर कहीं से भी प्रासंगिक नहीं दिखती है, जहां उन्होंने हायर एजुकेशन को सुधारने की बात कही थी, वहां पे उन्होंने ट्रेडिशनल कोर्सेज के 211 डिग्री कॉलेज खोल दिए. अब एआई आधारित और स्मार्ट क्लासेस के साथ बातें कर रहे हैं. आपको भी मालूम है कि स्मार्ट क्लासेस को लेकर विद्वानों का मत है कि यह इंटरैक्टिव नहीं रहती हैं और छात्रों पर इसका गहन प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए कम से कम उन्हें ताजा शोध भी पढ़ लेना चाहिए और ऐसी लच्छेदार वाली जो घोषणाएं कर रहे हैं. इनसे कम से कम उन्हें बचना चाहिए, नहीं तो एक बिहार के वो बड़बोले मुख्यमंत्री के तौर पे याद किए जाएंगे.
राजद प्रवक्ता अरुण यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली NDA सरकार को AI आधारित शिक्षा मुहैया कराने की बात करने से पहले ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहिए. समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, फिर AI आधारित, डिजिटल आधारित शिक्षा मुहैया कराने की बात करनी चाहिए. आज भी राज्य भर के सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है. विद्यालय हैं तो टीचर नहीं हैं. टीचर हैं तो भवन नहीं, भवन हैं तो टेबल नहीं. विद्यालय आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इस सरकार को इन सारे चीजों से कोई मतलब नहीं है.