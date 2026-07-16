'बिहार में अब AI तकनीक से पढ़ेंगे बच्चे', CM सम्राट की घोषणा पर RJD-कांग्रेस का तंज, BJP का पलटवार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है जल्द ही बिहार में अब AI टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अब केवल पारंपरिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अध्ययन सहायता, विस्तृत नोट्स और मॉक टेस्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर सियासत देखने को मिल रही है. शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी स्वागत किया. बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने AI की पढ़ाई को लेकर भी घोषणा की है. बिहार में इसकी पढ़ाई कराई जाएगी. बदलते दौर में इसकी काफी आवश्यकता है. टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब बिहार के विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे. सरकार की यह एक अच्छी पहल है.



जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि तकनीक पर आधारित शिक्षा और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि नए टेक्नोलॉजी के जरिए अब बिहार के बच्चों को पढ़ाया जाएगा. प्राथमिक सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है. वहीं, इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, जो सुनने में तो काफी अच्छी लग रही हैं और कहीं ना कहीं सराहना की पात्र भी हैं. उन्होंने कहा कि इनको जब धरातल पर उतारने की बात हो रही है तो यह बातें केवल मीडिया में उछाली हुई, उनकी कल्पनाएं हैं.