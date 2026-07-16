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'बिहार में अब AI तकनीक से पढ़ेंगे बच्चे', CM सम्राट की घोषणा पर RJD-कांग्रेस का तंज, BJP का पलटवार

Bihar AI Education: बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने AI की पढ़ाई को लेकर भी घोषणा की है. बदलते दौर में इसकी काफी आवश्यकता है. राजद प्रवक्ता अरुण यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली NDA सरकार को AI आधारित शिक्षा मुहैया कराने की बात करने से पहले ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना चाहिए.

Written BySunny KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 16, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:00 PM IST
'बिहार में अब AI तकनीक से पढ़ेंगे बच्चे', CM सम्राट की घोषणा पर RJD-कांग्रेस का तंज, BJP का पलटवार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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