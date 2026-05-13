CM Samrat Cabinet Meeting: कैबिनेट के फैसलों पर सियासत; JDU-BJP ने बताया 'विकासकारी' तो RJD और कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था पर घेरा

CM Samrat Cabinet Meeting: आज (13 मई, बुधवार) मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई एजेंडा मदों को मंजूरी दी गई. इस बीच, RJD ने इस कैबिनेट बैठक के जवाब में तीखा हमला बोला. RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और अपराध दर में भारी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने भागलपुर में बैश मोदी की दिन-दहाड़े हुई हत्या को इसका एक प्रमुख उदाहरण बताया. उन्होंने आगे कहा कि हत्या करने वाले सत्ता का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति को पुलिस दूल्हे की तरह बैठा कर ले जाती है. उस व्यक्ति का एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया. पुलिस के पदों को बढ़ाना चाहिए लेकिन सरकार को भी बताना चाहिए कि उनके खजाने में क्या है.

वहीं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि बिहार सरकार अपराध पर काबू पाने में पूरी तरह विफल रही है. सरकार लगातार प्रयास कर रही है, फिर भी अपराध पर कोई वास्तविक नियंत्रण हासिल नहीं हो सका है. इन प्रयासों का अपराधियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. जब तक अपराधियों के मन में सरकार का खौफ पैदा नहीं होता, तब तक अपराध नियंत्रण की बातें केवल कोरी बयानबाजी बनकर रह जाती हैं.

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JDU के प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. ऐसे फैसले जो बिहार के विकास की रूपरेखा तय करेंगे. चाहे वह महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का मामला हो या फिर अन्य 16 प्रस्ताव, ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय हैं. आज की यह बैठक वास्तव में बेहद अहम और परिवर्तनकारी है. वहीं, BJP के प्रवक्ता प्रभात मलाकार ने कहा कि सम्राट जी की कैबिनेट में मोहर लगे ये फैसले, बिहार की जनता की सेवा करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुशासन को कायम रखने के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ लिए गए हैं. इनमें पांच जिलों में ग्रामीण पुलिस अधीक्षकों (SPs) की नियुक्ति जैसे फैसले भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अपराध पर अंकुश लगाना और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है. ये सभी निर्णय इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा