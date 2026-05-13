कैबिनेट बैठक में 19 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे CM सम्राट चौधरी, कार पूलिंग करके आए 3 मंत्री

Bihar Politics: PM मोदी ने हाल ही में देशवासियों से तेल बचाने की अपील की है. इस अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी कैबिनेट बैठक में 19 कारें, एक एंबुलेंस, एक जैमर गाड़ी और एक अग्निवाहन गाड़ी का काफिला लेकर पहुंचे. हालांकि, सीएम सम्राट खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी में आए.
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PM Modi Appeal Impact: PM मोदी ने हाल ही में देशवासियों से तेल बचाने की अपील की है. जिसके बाद देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रियों के काफिले में कटौती कर दी है. इस बीच आज (बुधवार, 13 मई) बिहार कैबिनेट बैठक है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बैठक में 19 कारें, एक एंबुलेंस, एक जैमर गाड़ी और एक अग्निवाहन गाड़ी का काफिला लेकर पहुंचे. हालांकि, सीएम सम्राट खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी में आए.
सम्राट चौधरी के मंत्रियों की बात करें तो मंत्री दिलीप जायसवाल सबसे ज्यादा 5 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे, जबकि मंत्री श्वेता गुप्ता, लखेन्द्र पासवान, निशांत कुमार और संतोष कुमार सुमन 4-4 गाड़ियां लेकर आए. मंत्री संतोष कुमार सुमन की एक गाड़ी तो खाली थी. 3-3 गाड़ियों के साथ आने वाले मंत्रियों में विजय सिन्हा, नन्दकिशोर राम और लेशी सिंह शामिल थे. वहीं मिथिलेश तिवारी, रामकृपाल यादव, इंजीनियर शैलेंद्र, रत्नेश सादा और विजेंद्र यादव सिर्फ 2-2 गाड़ियों के साथ पहुंचे.
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सादगी और समन्वय का उदाहरण देते हुए जमा खान, अशोक चौधरी और मदन सहनी तीनों मंत्री एक ही गाड़ी में सवार होकर आए. इसके अलावा, दामोदर राउत, सुनील कुमार, दीपक प्रकाश, शीला मंडल, बर मंडल, श्रेयसी सिंह, श्रवण कुमार और संजय टाइगर ने केवल 1-1 गाड़ी का उपयोग करना उचित समझा.