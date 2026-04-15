'मुख्यालय से लेकर नीचे तक कोई भी काम नहीं लटकना चाहिए', CM बनते ही सम्राट चौधरी के 5 बड़े आदेश

CM Samrat Chaudhary First Order: मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी मुख्य सचिवालय पहुंचे. मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पांच बड़े आदेश जारी किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जो भी काम हो रहे हैं, उसका संचालन अच्छे ढंग से हो रहा है. आप सभी काम की गति को और तीव्र करें. दुगुनी गति से काम होने पर समस्याओं का समाधान तेजी से होगा. राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम करना है. ऊपर से नीचे तक किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो योजनाए बनायी हैं, उसपर काम किया जा रहा है. मगर, उसका ससमय निष्पादन करना महत्वपूर्ण है. कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति मुख्यालय स्तर से लेकर नीचे तक कहीं भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फाइल बढ़ाने और पत्र लिखने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए. जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो, यह हमलोगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए. किसी भी विभाग में जनता से जुड़ी कोई समस्या आती है तो उसपर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें.

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर किसी प्रकार की जटिलता नहीं होनी चाहिए, कार्यों को सरल बनाते हुये उनका जल्द निपटारा करें. भूमि समस्या के कारण ही 60 से 70 प्रतिशत आपसी विवाद होता है. जनता परेशान न हो, खुशहाल रहे, इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है. उन्होंने कहा कि प्रखण्ड, अंचल और थाना में आम जनता को सुविधा मिले और ससमय उनकी समस्या का समाधान हो.

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CM बनते ही सम्राट चौधरी के 5 बड़े निर्देश जारी

1. दोगुनी गति से काम कर समस्याओं का तेजी से समाधान.

2. राज्य से भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर जीरो टायलरलेंस नीति पर दृढ़ता से काम करें अधिकारी.

3. मुख्यमंत्री स्तर से नीचे स्तर तक कही भी कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जनता को समस्याओं का समाधान.

4. प्रखंड अचल और थाना में आम जनता को सुविधा मिल और अ समय से समस्याओं का समाधान हो.

5. बिहार को विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए एकजुट होकर अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ काम करें.

रिपोर्ट: ऋषव राय

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