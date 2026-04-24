'किसी की बपौती नहीं है सत्ता', सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में तेजस्वी यादव को दिया करारा जवाब

CM Samrat Chaudhary on Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा में शुक्रवार को विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने तेजस्वी यादव के लालू यादव की पाठशाला वाले बयान पर कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है. गलतफहमी में मत रहिए. इससे बाहर निकलिए. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है. एनडीए सरकार ने लगातार किसानों, मजदूरों और गरीबों की चिंता की. एनडीए सरकार ने सुशासन स्थापित करने का काम किया. नौकरियां पैदा की गईं. महिलाओं को आगे बढ़ाने और लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की गई. पीएम मोदी जी चाहते हैं कि देश विकसित हों. हमारे नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो. नीतीश कुमार जी की सरकार में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं किया गया और आगे भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बातों का जवाब देते हुए कहा, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी पाठशाला... इस बपौती से बाहर निकलिए. किसी की बपौती नहीं है यह सत्ता. यह बिहारियों की सरकार है. पीएम मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी का आशीर्वाद है, तब यहां बैठा हूं. 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ. मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में रहे. लालू यादव जी ने मुझे जेल में डाला. लालू यादव जी ने क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई. इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बनते. कोई किसी की पाठशाला से नहीं होता.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं यहां नहीं पहुंचता. गलतफहमी में मत रहिए. यह लोकतंत्र है. भाजपा ने मुझे विधायक दल का नेता बनाया. दो बार डिप्टी सीएम बनाया और आज मुख्यमंत्री बनाया. पूरी पार्टी एक है. हम सब एक हैं. हम सब मिलकर बिहार का विकास करने का काम करेंगे. मैं यदि माइनर होता 1995 में तो मुझे जेल में क्यों भेजा गया. लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़कर यहां बैठा हूं. कोर्ट का आदेश फॉलो करता हूं. मैं तो यूजीसी हो या यूनिवर्सिटी की मान्यता हो, जब तक प्रमाणित न हुआ, तब तक एफिडेविट में नहीं डाला.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू जी पूरे बिहार को लूटने में लग गए, इसलिए यह हाल हुआ. पीएम मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किए हैं और उसे हमें पूरा करना है. महिला आरक्षण के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया. 2006 में पंचायती राज के अंतर्गत 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया. आपको जानकर खुशी होगी कि आज की तारीख में नगर निकाय और पंचायती राज में 59 प्रतिशत महिलाएं चुनाव जीतकर आ रही हैं. मैं गारंटी देता हूं कि बिहार की पुलिस महिलाओं के खिलाफ गलत नजर से देखने वालों को पाताल से ढूंढकर निकालेगी.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि ब्लॉक, अंचल और थाना, मुख्यमंत्री कार्यालय देखेगा और लोगों को कोई दिक्कत न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा. लोगों की आय बढ़े, इसकी चिंता करनी है. इन्वेस्टमेंट की बात होती है, पिछले 2 साल में बिहार में 1,36,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है. तेजस्वी जी ने समर्थन देने की बात कही है, यह अच्छी बात है. नीतीश कुमार जी के साथ मैं तीन बार यात्रा कर चुका हूं. राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने से पहले वे यात्राओं में बताते रहे कि यही लोग बिहार देखेंगे.

सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है. गलतफहमी में मत रहिए. नीतीश कुमार जी इच्छाशक्ति वाले नेता हैं. मैं 2 नंबर का नेता था, वो कहते थे कि आपलोगों को बिहार संभालना है. 20 साल से वे मुख्यमंत्री रहे थे और 50 साल सार्वजनिक जीवन जी चुके हैं. यह नीतीश कुमार जी की इच्छाशक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है. बिहार की समृद्धि के लिए काम करूंगा. ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में कोई बीमार पड़े तो वहीं उसका इलाज हो सके. जुलाई में सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे. किसानों की आय के लिए लगातार काम हो रहा है. जिस बिहार में लोग पानी से डरते थे, उसी कोसी के पानी को कंट्रोल करके 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाया गया है. कोसी अब वरदान बन रहा है. अभी तक का सबसे अधिक पानी नेपाल के तराई से आया और बिहार के मात्र 156 गांवों तक जा पाया. साढ़े 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. 2008 में बिहार ने कोसी की विभीषिका देखी है.