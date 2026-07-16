/बिहार के सरकारी स्कूलों में अब NEET-JEE की मुफ्त तैयारी, CM सम्राट चौधरी ने लॉन्च की बिहार स्कूल लाइव क्लासेज योजना

उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेज आयोजित की जाएंगी. छात्र विशेषज्ञ शिक्षकों से सीधे ऑनलाइन जुड़कर पढ़ाई कर सकेंगे और अपनी स्ट्रीम का समाधान भी कर पाएंगे. मुख्यमंत्री जब AI क्लास में थे, तो उसी समय अधिकारियों से उन्होंने पूछा कि कब तक पूरे बिहार में चालू किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को डेट दिया कि अधिक से अधिक स्कूलों में इस तरह की सुविधा बिहार में शुरू हो. साथ ही छात्राओं के लिए डिजिटल स्टडी मैटेरियल, नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर और नियमित मॉक टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.