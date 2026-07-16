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बिहार के सरकारी स्कूलों में अब NEET-JEE की मुफ्त तैयारी, CM सम्राट चौधरी ने लॉन्च की बिहार स्कूल लाइव क्लासेज योजना

Bihar School Live Classes Scheme: बिहार सरकार ने राज्य की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक और तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल राजकीय कन्या उच्च विद्यालय शास्त्री नगर गुरुवार को मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां बिहार स्कूल लाइव क्लासेज योजना का उद्घाटन किया.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:22 PM IST
बिहार के सरकारी स्कूलों में अब NEET-JEE की मुफ्त तैयारी, CM सम्राट चौधरी ने लॉन्च की बिहार स्कूल लाइव क्लासेज योजना
Image Credit: (Z News) सीएम सम्राट चौधरी ने किया बिहार स्कूल लाइव क्लासेज योजना का आगाजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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