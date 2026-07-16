/बिहार के सरकारी स्कूलों में अब NEET-JEE की मुफ्त तैयारी, CM सम्राट चौधरी ने लॉन्च की बिहार स्कूल लाइव क्लासेज योजना

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में टेक्नोलॉजी से चलने वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 16 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार से पटना के 150 सरकारी स्कूलों में स्कूल लाइव क्लासेस प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की. इस पहल को बिहार के लिए एक नए युग की ओर एक और ऐतिहासिक कदम बताते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद बिहार के शिक्षा सिस्टम में डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर क्लासरूम लर्निंग को बदलना है.
उन्होंने कहा कि बिहार स्कूल लाइव क्लासेस के विस्तार से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सपोर्टेड क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी. हमारा मकसद यह पक्का करना है कि हर बच्चे को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, सबसे अच्छे लर्निंग रिसोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का एक्सेस मिले."
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पहल के तहत क्लास IX से XII के छात्रों को लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, AI-बेस्ड लर्निंग सपोर्ट, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट और JEE, NEET और CUET समेत नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग सपोर्ट मिलेगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौदरी ने कहा कि यह प्रोग्राम शुरू में पटना के 150 सरकारी स्कूलों में शुरू होगा और जुलाई के आखिर तक इसे जिले के सभी 422 सरकारी हाई स्कूलों तक बढ़ाने का प्लान है.
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पटना के 10 मॉडल स्कूलों में फ्री JEE और NEET कोचिंग भी शुरू करेगी. इसके बाद इस प्रोग्राम को पूरे बिहार के 146 मॉडल स्कूलों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स बिना किसी पैसे के बोझ के इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे.
बता दें कि बिहार सरकार ने राज्य की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक और तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल राजकीय कन्या उच्च विद्यालय शास्त्री नगर गुरुवार को मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां बिहार स्कूल लाइव क्लासेज योजना का उद्घाटन किया. इस मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी समेत शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री सबसे पहले AI क्लास में गये. वह स्टूडेंट्स के साथ क्लास में बैठे और चीजों को समझा, इसके बाद क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स ने विषय से जुड़े सवाल किए. शिक्षकों ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए. इसके बाद मुख्यमंत्री स्कूल के अलग-अलग क्लासरूम में गये. यहां स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री को अपने प्रजेंटेशन के बारे में जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने भी छात्रों से सवाल किए. मुख्यमंत्री करीब 7 से 8 क्लासरूम में गए और लगभग 1 घंटे के करीब स्कूल में रुके, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मुख्यमंत्री के साथ थे.
उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेज आयोजित की जाएंगी. छात्र विशेषज्ञ शिक्षकों से सीधे ऑनलाइन जुड़कर पढ़ाई कर सकेंगे और अपनी स्ट्रीम का समाधान भी कर पाएंगे. मुख्यमंत्री जब AI क्लास में थे, तो उसी समय अधिकारियों से उन्होंने पूछा कि कब तक पूरे बिहार में चालू किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को डेट दिया कि अधिक से अधिक स्कूलों में इस तरह की सुविधा बिहार में शुरू हो. साथ ही छात्राओं के लिए डिजिटल स्टडी मैटेरियल, नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर और नियमित मॉक टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
रिपोर्ट: सुरेंद्र श्रीवास्तव