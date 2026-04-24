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'जो अपनी बहन का सम्मान नहीं करता, वो...', सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर सीधा हमला

CM Samrat Chaudhary: सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि अफसर और मंत्री के बेटे अब स्कूल में पढ़ेंगे. इस व्यवस्था को अब आगे बढ़ाया जाएगा. जो व्यक्ति अपने परिवार में अपनी बहन का सम्मान न करता हो, वो सम्मान की बात न करे. व्यक्तिगत हमला करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा ही.

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 24, 2026, 01:06 PM IST

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'जो अपनी बहन का सम्मान नहीं करता, वो...', सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर सीधा हमला

CM Samrat Chaudhary on Tejashwi Yadav: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने विश्वास मत प्रस्ताव पर स्पीच दिया. इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के सम्मान वाले बयान पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता, वो सम्मान की बात करता हैं. ये पूरा देश जानता है. सीएम ने कहा कि व्यक्तिगत हमला करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा ही. लालू प्रसाद जी यदि केवल अपने लिए नहीं जी रहे होते तो हम सब उन्हीं के साथ होते. आरएसएस की बात करते हैं और सबसे पहले वहीं आरएसएस के दरवाजे पर गए थे. तब 30 विधायक कम पड़ रहे थे.

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अफसर और मंत्री के बेटे अब स्कूल में पढ़ेंगे. इस व्यवस्था को अब आगे बढ़ाया जाएगा. जो व्यक्ति अपने परिवार में अपनी बहन का सम्मान न करता हो, वो सम्मान की बात न करे.

उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी ने समर्थन देने की बात कही है, यह अच्छी बात है. नीतीश कुमार जी के साथ मैं तीन बार यात्रा कर चुका हूं. राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने से पहले वे यात्राओं में बताते रहे कि यही लोग बिहार देखेंगे. नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है. गलतफहमी में मत रहिए. नीतीश कुमार जी इच्छाशक्ति वाले नेता हूैं. मैं 2 नंबर का नेता था, वो कहते थे कि आपलोगों को बिहार संभालना है. 20 साल से वे मुख्यमंत्री रहे थे और 50 साल सार्वजनिक जीवन जी चुके हैं. यह नीतीश कुमार जी की इच्छाशक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है.

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सीएम ने आगे कहा कि बिहार की समृद्धि के लिए काम करूंगा. ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में कोई बीमार पड़े तो वहीं उसका इलाज हो सके. जुलाई महीने में सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे. किसानों की आय के लिए लगातार काम हो रहा है. जिस बिहार में लोग पानी से डरते थे, उसी कोसी के पानी को कंट्रोल करके 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाया गया है. कोसी अब वरदापन बन रहा है. अभी तक का सबसे अधिक पानी नेपाल के तराई से आया और बिहार के मात्र 156 गांवों तक जा पाया. साढ़े 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. 2008 में बिहार ने कोसी की विभीषिका देखी है.

यह भी पढ़ें: 'किसी की बपौती नहीं है सत्ता', CM सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को दिया करारा जवाब

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