मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया अधिकारियों का तबादला तो विपक्ष ने कहा- संघी सोच वाले अधिकारियों को लाया जा रहा मेन स्ट्रीम में

Bihar Government Officials Transfer: बिहार में सरकार बदली है तो प्रशासनिक तंत्र में फेरबदल ला​जिमी था. मुख्यमंत्री सचिवालय में लंबे समय से तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई विभागों की जिम्मेदारी दी गई है तो वही सम्राट अपनी नई टीम बनाने की ओर आगे बढ़ चले हैं. सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया, जिसके बाद विपक्ष हमलावर है. विपक्ष ने कहा कि नीतीश के किचन कैबिनेट के लोगों को पीछे किया जा रहा है और संघ की विचारधारा रखने वाले अधिकारियों को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है. विपक्ष के मुताबिक, संघ की विचारधारा को लागू करवाना ही सम्राट सरकार की प्राथमिकता है.

वही, सत्ताधारी दल के लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वह किसी अधिकारी को कहां तैनात करते हैं. यह एक सामान्य प्रक्रिया के तहत किया गया काम है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से काम कर रहे कुमार रवि चंद्रशेखर सिंह जैसे अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है. हालांकि, कुमार रवि को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के विभाग के प्रधान सचिव जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, चंद्रशेखर सिंह को विजय चौधरी के विभाग जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कहीं ना कहीं नीतीश के करीबी अधिकारियों का उन्हीं की पार्टी के मंत्रियों के विभागों में भेजा जाना कई इशारे करता है. वही स्थानांतरण प्रस्तावना की सूची में ही यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी कोर टीम में नए अधिकारियों को रखने का मन बना लिया है.

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दूसरी ओर, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का मानना है कि स्थानांतरण प्रस्तावना सामान्य प्रक्रिया है. कोई किसी का किचन कैबिनेट नहीं बदल रहा है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि राज्य में सरकार नीतीश कुमार द्वारा घोषित सात निश्चय पार्ट 3 के हिसाब से ही चलेगी, ना कि किसी दूसरे एजेंडे पर.

निश्चित रूप से स्थानांतरण और प्रतिस्थापन प्रक्रिया मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों का तबादला बताता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था को अपने हिसाब से सुचारू बनाने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यह मानते हैं कि जब तक मंत्री और सचिव में तारतम्यता नहीं होगी, तब तक विकास योजनाओं को तेज गति देना मुश्किल होगा. देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस कवायद का असर कामों पर कितना पड़ता है.