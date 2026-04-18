सीएम सम्राट चौधरी ने मुस्लिम शख्स को टोपी पहनाने से रोका, बिहार की राजनीति में नया बवाल

CM Samrat Chaudhary: बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 अप्रैल, 2026 दिन शुक्रवार को मुस्लिम शख्स से हाथ से टोपी पहनने से इनकार कर दिया. यह कार्यक्रम सम्राट चौधरी के सीएम चुने जाने के बाद उनका स्वागत करने के लिए आयोजित किया गया था. उन्होंने 15 अप्रैल, 2026 को लोक भवन में आयोजित एक सादे समारोह में पद की शपथ ली थी. पदभार संभालने के बाद से सम्राट चौधरी उन लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जो उन्हें बधाई देने आ रहे हैं.

17 अप्रैल, 2026 दिन शुक्रवार को ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय का एक शख्स सीएम सम्राट चौधरी से मिला और उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी. जब उस बुजुर्ग शख्स ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, तो सीएम सम्राट चौधरी ने रोक दिया और इसके बजाय टोपी अपने हाथ में ले ली. बाद में उन्होंने उसे अपने सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया.

वहीं, इसके बाद इसी मुस्लिम शख्स ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक शॉल भेंट किया, जिसे सीएम ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और पहन लिया. यह घटना सबके सामने हुई.

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सीवान जिले के रहने वाले है हामिद खान

सीवान जिले के मोहम्मद हामिद खान ने शुक्रवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं. इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान हामिद खान ने उत्तर बिहार के कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अपनी महत्वपूर्ण योजना शेयर की.

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